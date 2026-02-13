La NASA confirmó un posible impacto de un asteroide contra la Tierra: cuándo podría ser
La NASA mantiene bajo observación al asteroide 2024 YR4, un objeto espacial que fue incorporado a la lista de seguimiento de cuerpos cercanos a la Tierra.
Los cálculos más recientes permitieron establecer una fecha estimada de posible impacto, lo que activó los protocolos internacionales de defensa planetaria, aunque los especialistas remarcan que el riesgo sigue siendo bajo.
Este tipo de monitoreo forma parte de los programas científicos que buscan anticipar escenarios poco probables pero de alto impacto potencial. A medida que se suman nuevas observaciones, las probabilidades se actualizan y los modelos orbitales se refinan.
Los detalles sobre el impacto del asteroide contra la Tierra
El asteroide 2024 YR4 pertenece al grupo de los NEO (Near Earth Objects), es decir, objetos cercanos a la Tierra que cruzan órbitas próximas a nuestro planeta. Según las estimaciones actuales, tendría un tamaño de entre 40 y 90 metros de diámetro, una dimensión suficiente para generar efectos locales en caso de ingresar a la atmósfera.
De acuerdo con los últimos cálculos, existe una probabilidad reducida de impacto el 22 de diciembre de 2032. En las primeras mediciones, el porcentaje era más elevado, pero fue disminuyendo a medida que se incorporaron datos adicionales.
Sin embargo, el objeto superó el umbral técnico del 1% de probabilidad, lo que activa automáticamente los protocolos de notificación internacional y seguimiento intensivo por parte de agencias espaciales.
Los modelos científicos indican que, por su tamaño, lo más probable sería una explosión aérea al ingresar en la atmósfera, similar a otros eventos registrados en la historia reciente.
-
Si ocurriera sobre el océano, el riesgo de tsunami sería bajo.
Si explotara sobre una zona poblada, podría provocar rotura de vidrios y daños estructurales menores.
En un escenario menos probable, cercano a los 90 metros, los efectos podrían ser más amplios en un área urbana determinada.
La NASA realiza el seguimiento a través de telescopios terrestres y sistemas informáticos avanzados. Cada nueva observación permite ajustar la órbita proyectada en el sistema automatizado Sentry, donde se actualizan las probabilidades de impacto.
Por el momento, los especialistas insisten en que no existe una amenaza inminente, pero el monitoreo continuará durante los próximos años para confirmar con mayor precisión la trayectoria definitiva del asteroide.
