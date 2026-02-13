La NASA confirmó un posible impacto de un asteroide contra la Tierra: cuándo podría ser

Los modelos científicos indican que, por su tamaño, lo más probable sería una explosión aérea al ingresar en la atmósfera, similar a otros eventos registrados en la historia reciente.

Si ocurriera sobre el océano, el riesgo de tsunami sería bajo.

Si explotara sobre una zona poblada, podría provocar rotura de vidrios y daños estructurales menores.

En un escenario menos probable, cercano a los 90 metros, los efectos podrían ser más amplios en un área urbana determinada.

La NASA realiza el seguimiento a través de telescopios terrestres y sistemas informáticos avanzados. Cada nueva observación permite ajustar la órbita proyectada en el sistema automatizado Sentry, donde se actualizan las probabilidades de impacto.

Por el momento, los especialistas insisten en que no existe una amenaza inminente, pero el monitoreo continuará durante los próximos años para confirmar con mayor precisión la trayectoria definitiva del asteroide.