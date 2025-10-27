El supermercado que está liquidando productos de bazar y tiene importantes descuentos
Los precios bajaron fuerte en las góndolas de bazar y los descuentos se volvieron imposibles de ignorar. Desde ollas y sartenes hasta juegos de cubiertos y vasos.
Los grandes supermercados del país lanzaron una nueva tanda de ofertas en productos de bazar con descuentos que van del 30% al 70%, ideales para quienes buscan renovar utensilios o equipar la cocina sin gastar de más. En varios casos, además, se pueden financiar en hasta 12 cuotas fijas, dependiendo del banco y la tarjeta.
Entre las cadenas que más rebajas ofrecen se destacan Carrefour y Coto, con productos seleccionados que van desde vajilla básica hasta baterías de cocina de marcas reconocidas. Los precios comienzan en apenas $1.800, y algunas promociones incluyen el 2x1 o segunda unidad al 80% off, una oportunidad difícil de dejar pasar.
Además de los descuentos online, muchas tiendas aplican estas rebajas en sucursales físicas, y algunas ofrecen envío gratuito o retiro en tienda, dependiendo del producto. A continuación, te mostramos las mejores opciones disponibles en cada supermercado.
Coto y sus ofertas
Coto se suma a las promociones con productos de bazar con descuentos de hasta el 50% y 12 cuotas fijas con Visa. Entre las opciones más destacadas figuran:
Jarro de acero 1.5 litros – 30% off – $24.499 (antes $34.999)
Set x3 cuchillos para carne mango madera – 40% off – $3.599 (antes $5.999)
Bowl 680 cc blanco Actualite – 50% off – $4.999 (antes $9.999)
Plato playo 27,6 cm blanco Actualite – 50% off – $7.999 (antes $15.999)
Set x24 cubiertos en cajonera – 30% off – $19.599 (antes $27.999)
Vaso Boston 475 ml – 2x1 – $1.799 (antes $3.599)
Cucharón Joseph Duo – 50% off – $6.549 (antes $13.099)
Estas promociones se aplican tanto en la web oficial como en locales seleccionados, con la posibilidad de pagar en cuotas fijas y combinarlas con otras promociones bancarias.
Carrefour y sus ofertas
Carrefour ofrece una amplia variedad de productos de bazar con rebajas de hasta el 51% y financiación en 12 cuotas fijas con Visa. Algunas de las más destacadas incluyen:
Set de utensilios Caramel Hamilton Beach 5 piezas – 51% off – $38.999 (antes $79.999)
Cacerola Carrefour Home 30 cm hierro gris – 30% off – $59.430 (antes $84.900)
Taza de vidrio Submarino TR – 50% off – $2.990 (antes $5.990)
Sartén Carrefour Home x3 unidades – 30% off – $41.993 (antes $59.990)
Copón Carrefour Home vino 450 ml – 2° al 70% off – $5.193 (antes $7.990)
Juego de cubiertos Habitual acero inoxidable – 44% off – $14.990 (antes $26.990)
Los descuentos aplican tanto en su tienda online como en el sector bazar de los supermercados físicos.
