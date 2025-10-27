MinutoUno

El supermercado que está liquidando productos de bazar y tiene importantes descuentos

Lifestyle

Los precios bajaron fuerte en las góndolas de bazar y los descuentos se volvieron imposibles de ignorar. Desde ollas y sartenes hasta juegos de cubiertos y vasos.

El supermercado que está liquidando productos de bazar y tiene importantes descuentos

El supermercado que está liquidando productos de bazar y tiene importantes descuentos

Los grandes supermercados del país lanzaron una nueva tanda de ofertas en productos de bazar con descuentos que van del 30% al 70%, ideales para quienes buscan renovar utensilios o equipar la cocina sin gastar de más. En varios casos, además, se pueden financiar en hasta 12 cuotas fijas, dependiendo del banco y la tarjeta.

Entre las cadenas que más rebajas ofrecen se destacan Carrefour y Coto, con productos seleccionados que van desde vajilla básica hasta baterías de cocina de marcas reconocidas. Los precios comienzan en apenas $1.800, y algunas promociones incluyen el 2x1 o segunda unidad al 80% off, una oportunidad difícil de dejar pasar.

Además de los descuentos online, muchas tiendas aplican estas rebajas en sucursales físicas, y algunas ofrecen envío gratuito o retiro en tienda, dependiendo del producto. A continuación, te mostramos las mejores opciones disponibles en cada supermercado.

Coto y sus ofertas

image

Coto se suma a las promociones con productos de bazar con descuentos de hasta el 50% y 12 cuotas fijas con Visa. Entre las opciones más destacadas figuran:

  • Jarro de acero 1.5 litros – 30% off – $24.499 (antes $34.999)

  • Set x3 cuchillos para carne mango madera – 40% off – $3.599 (antes $5.999)

  • Bowl 680 cc blanco Actualite – 50% off – $4.999 (antes $9.999)

  • Plato playo 27,6 cm blanco Actualite – 50% off – $7.999 (antes $15.999)

  • Set x24 cubiertos en cajonera – 30% off – $19.599 (antes $27.999)

  • Vaso Boston 475 ml – 2x1 – $1.799 (antes $3.599)

  • Cucharón Joseph Duo – 50% off – $6.549 (antes $13.099)

Estas promociones se aplican tanto en la web oficial como en locales seleccionados, con la posibilidad de pagar en cuotas fijas y combinarlas con otras promociones bancarias.

Carrefour y sus ofertas

image

Carrefour ofrece una amplia variedad de productos de bazar con rebajas de hasta el 51% y financiación en 12 cuotas fijas con Visa. Algunas de las más destacadas incluyen:

  • Set de utensilios Caramel Hamilton Beach 5 piezas – 51% off – $38.999 (antes $79.999)

  • Cacerola Carrefour Home 30 cm hierro gris – 30% off – $59.430 (antes $84.900)

  • Taza de vidrio Submarino TR – 50% off – $2.990 (antes $5.990)

  • Sartén Carrefour Home x3 unidades – 30% off – $41.993 (antes $59.990)

  • Copón Carrefour Home vino 450 ml – 2° al 70% off – $5.193 (antes $7.990)

  • Juego de cubiertos Habitual acero inoxidable – 44% off – $14.990 (antes $26.990)

Los descuentos aplican tanto en su tienda online como en el sector bazar de los supermercados físicos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas