Cuándo conviene comprar pasajes de avión: ¿antes o después de las elecciones?
Con las elecciones a la vuelta de la esquina y el precio fluctuante del dólar, los especialistas se animaron a dar su verdecito. Los detalles en la nota.
Las vacaciones de verano empiezan a tomar protagonismo y muchas familias ya planifican su próxima escapada. Elegir destino, organizar fechas y aprovechar las mejores ofertas son las principales prioridades. Sin embargo, hay una certeza: los viajes se realizan en avión, uno de los medios más elegidos en la actualidad.
Sin embargo, el contexto económico actual genera dudas entre los viajeros. Con las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina y un dólar que no logra estabilizarse, muchos se preguntan cuándo es el momento indicado para comprar los pasajes.
El presente del turismo en Argentina
Según explicó el operador turístico Juan Louge, los pasajes dentro del país todavía pueden pagarse en cuotas gracias a acuerdos entre bancos y agencias, aunque esta posibilidad podría desaparecer pronto. Además, señaló que es un buen momento para asegurar el precio de los viajes locales, ya que después de octubre las tarifas probablemente se actualicen.
Además, destacó que Argentina, medida en dólares, se volvió un destino caro, lo que impulsa a muchos viajeros a optar por el exterior. Ante la suba del dólar, algunas agencias comenzaron a implementar una alternativa poco habitual: ofrecer hasta tres cuotas en dólares para evitar futuros aumentos.
Comprar ahora o esperar: qué hacer
Para la economista Florencia Fiorentin, de EPyCA Consultores, la mejor estrategia sigue siendo anticiparse a la compra de pasajes. Los expertos coinciden en que demorar la decisión puede resultar más costoso, ya que factores como una posible devaluación, la inflación o los ajustes de precios posteriores a octubre podrían elevar las tarifas.
Además, las agencias de viaje pusieron a disposición distintas alternativas de pago que buscan facilitar la planificación y el acceso a los vuelos:
- Vuelos nacionales en pesos con la posibilidad de pagar en varias cuotas fijas, incluso hasta 12 sin intereses, según la entidad bancaria.
- Paquetes turísticos al extranjero en dólares, con opción de dividir el pago en tres cuotas para mayor comodidad.
- Adquisición de dólares oficiales para abonar pasajes, lo que permite evitar el recargo del 30% de la tarjeta, aunque exige tener el efectivo disponible.
