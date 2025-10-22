Descuentos en supermercados: el 35% de reintegro disponible para un grupo de personas

Cómo lograr $125.000 de reintegro

Para sacar el máximo provecho del tope de $25.000 de reintegro, es necesario calcular el gasto mensual. Con un 30% de devolución, alcanzar el máximo requiere gastar aproximadamente $83.333 por mes en productos que entren en la promoción.

Si dos personas de la misma familia tienen tarjetas adheridas, podrían ahorrar hasta $125.000 en los cinco meses de vigencia, comprando todos los miércoles.

Por ejemplo, si cada miércoles se compran alimentos y productos de consumo diario por $20.000, se acumularán $6.000 de reintegro por semana. Repetido durante cinco meses, esto representa un ahorro significativo.