Descuentos en supermercados: el 35% de reintegro disponible para un grupo de personas
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de tu heladera y alacenas gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En general, supermercado Coto es un muy buen lugar para realizar compras con descuento, tanto en la categoría almacén pero también de indumentaria y productos para el hogar. Coto ofrece un 30% de reintegro en compras presenciales todos los miércoles para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta a través de la App de MODO o App de Banco Macro.
Cómo aprovechar el 35% de reintegro en Coto
Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar la compra en un pago con QR usando la App de MODO o la App de Banco Macro. Según explicaron los voceros de Banco Macro: “el reintegro lo verás acreditado en tu cuenta de Banco Macro hasta 30 días posteriores a la compra”. La promoción es válida únicamente los miércoles en locales adheridos de Coto y tiene un tope de reintegro de $25.000 por marca de tarjeta por mes.
No se puede utilizar la promoción para:
- Compras online o telefónicas.
- Cortes de carnes de novillo, novillito, ternera, menudencias o carnes elaboradas.
- Pollo entero o trozado, fresco o congelado.
- Productos de electrodomésticos, neumáticos o rodados.
- Productos de bodegas premium como Catena Zapata, Chandon, Norton, Bianchi, Monteviejo y otras marcas de alta gama.
- Champañas y espumantes de bodegas como Chandon, Mercier, Dom Perignon, Pommery, Moët Chandon, La Grande Dame y Krug.
- Leches infantiles etapas 1 y 2, harinas, azúcar, aceites de girasol o mezcla girasol-soja, y gaseosas de marcas Coca Cola, Fanta, Sprite, Aquarius, entre otras.
- Productos incluidos en programas de precios del gobierno o convenios especiales (como Precios Cuidados/Esenciales).
- Compras con tarjetas de crédito empresariales o agro, pagos en cuotas, pagos mediante Mercado Pago o transferencias 3.0, ni pagos con tarjetas extranjeras o tickets abonados en dólares o euros.
- Cajas de autoservicio, patios de comidas, Coto Expresso, Coto Bar, zonas de juegos o estacionamiento propio.
Algunos productos, como cortes de carne seleccionados, electrodomésticos y bebidas premium, quedan excluidos del beneficio.
Cómo lograr $125.000 de reintegro
Para sacar el máximo provecho del tope de $25.000 de reintegro, es necesario calcular el gasto mensual. Con un 30% de devolución, alcanzar el máximo requiere gastar aproximadamente $83.333 por mes en productos que entren en la promoción.
Si dos personas de la misma familia tienen tarjetas adheridas, podrían ahorrar hasta $125.000 en los cinco meses de vigencia, comprando todos los miércoles.
Por ejemplo, si cada miércoles se compran alimentos y productos de consumo diario por $20.000, se acumularán $6.000 de reintegro por semana. Repetido durante cinco meses, esto representa un ahorro significativo.
