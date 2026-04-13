El supermercado que está vendiendo electrodomésticos con descuentos imperdibles

Por otro lado, la cadena también lanzó descuentos en vajilla, con promociones como rebajas del 70% en la segunda unidad, lo que permite renovar platos, tazas y bowls a precios mucho más bajos.

Es importante tener en cuenta que estas promociones son por tiempo limitado, y pueden variar según la sucursal o el canal de compra. Por eso, quienes estén interesados en aprovecharlas deberían hacerlo lo antes posible.

Con este tipo de iniciativas, Carrefour vuelve a posicionarse como una de las opciones más competitivas para quienes buscan ahorrar sin resignar calidad.