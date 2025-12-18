El supermercado que está vendiendo heladeras en promoción y con descuento
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de uno de los electrodomésticos más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Arrancó diciembre y los supermercados Carrefour y Coto pusieron en marcha sus nuevas promociones, con descuentos de hasta el 70% en electrodomésticos, incluyendo TVs, heladeras, lavarropas y aires acondicionados.
Las ofertas de Carrefour: descuentos de hasta 70% en electrodomésticos
Carrefour cuenta con grandes ofertas y promociones de hasta 70%. Además, se puede comprar en 12 cuotas sin interés para todos los aires acondicionados y en 3 cuotas para algunos electrodomésticos. A continuación, se encuentran algunos productos con los mayores descuentos:
- Aire Acondicionado Siam Split Frío/Calor 2924fg: $629.999 con 71% de descuento (precio original: $2.219.999)
- Lavarropas Philco 5,5Kg Carga Superior Gris: $307.999 con 60% de descuento (precio original: $772.799)
- Aire Acondicionado Siam Inverter Frío/Calor 3010fg: $704.999 con 55% de descuento (precio original: $1.569.999)
- Heladera 185 Lts con Dispenser Plateada Philco: $324.999 con 54% de descuento (precio original: $709.999)
- Lavarropas eNovas de Carga Superior 8Kg: $608.899 con 46% de descuento (precio original: $1.139.708)
- Heladera Whirlpool Top Mount No Frost 375 Lts: $1.849.999 con 45% de descuento (precio original: $1.849.999)
- TV Led 32 pulgadas LG HD Smart: $349.000 con 42% de descuento (precio original: $609.000)
- Smart TV 55 pultgadas TCL Qled Android: $799.000 con 39% de descuento (precio original: $1.331.000)
Las ofertas de Coto: descuentos de hasta 70% en electrodomésticos
Coto también renovó su catálogo de promociones, con rebajas que alcanzan hasta el 25% en productos seleccionados. Te contamos algunas de las ofertas. También se puede visitar la página y buscar los descuentos en los pequeños electrodomésticos.
- Smart TV Led Top House 32 pulgadas HD: $199.993 con 25% de descuento (precio original: $266.694).
- Heladera Con Freezer No Frost Whirlpool: $652.499 con 25% de descuento (precio original: $869.999)
- Aire Acondicionado Split Top House 2700fg 3200 W Frío/Calor: $647.999 con 25% de descuento (precio original: $863.999)
- Lavarropa Automático Top House Carga Frontal 9 Kg: $599.249 con 25% de descuento (precio original: $798.999)
- Smart TV Led LG 32 pulgadas HD: $339.999 con 15% de descuento (precio original: $399.999).
- Smart TV Led Top House 43 pulgadas HD: $319.989 con 20% de descuento (precio original: $407.994).
- Aire Acondicionado Split BGH 2190 fg 2450 W Frío / Calor: $639.999 con 20% de descuento (precio original: $799.999)
- Heladera con Freezer No Frost Gafa: $792.624 con 15% de descuento (precio original: $932.499)
