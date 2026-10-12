Liquidación de electrodomésticos: ofertas especiales de hasta 60% en octubre
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los electrodomésticos con mayores descuentos en Carrefour
El listado reúne productos de distintos segmentos y precios. Estos son los 15 artículos relevados:
- iRobot Roomba 692 R692020: $419.999, con 59% de descuento.
- Aspiradora y mopa Midow 3 en 1 de 400W: $32.999, con 52% de descuento.
- Aspiradora sopladora Midow de 1000W: $79.999, con 51% de descuento.
- Cafetera de filtro Quint de 1,2 litros Digital: $43.999, con 51% de descuento.
- Aspiradora Stick 2 en 1 Klindo: $104.900, con 50% de descuento.
- Exprimidor Mandine MCJ50R: $19.900, con 50% de descuento.
- Exprimidor eléctrico Bluesky de 30W: $21.900, con 50% de descuento.
- Jarra eléctrica Bluesky BWK17S: $22.990, con 50% de descuento.
- Multiprocesadora Atma Home AAMM109P: $14.999, con 47% de descuento.
- Tostadora Ranser Arezzo BT-1200: $26.999, con 46% de descuento.
- Batidora planetaria Ranser Cuomo de 5 litros: $118.999, con 45% de descuento.
- iRobot Roomba Combo i5: $857.999, con 44% de descuento.
- Cafetera Daihatsu D-CF1000: $33.999, con 43% de descuento.
- Tostadora Electrolux Inox ETS25: $57.999, con 42% de descuento.
- Black+Decker Duo Pro Max: $559.999, con 42% de descuento.
Desde $14.999 y con opciones por debajo de $30.000
Uno de los principales atractivos del relevamiento es que la oferta no se concentra únicamente en productos de precio elevado. Entre los artículos seleccionados aparecen varias alternativas por debajo de los $30.000, lo que permite acceder a pequeños electrodomésticos con rebajas del 46% al 50%.
El precio más bajo corresponde a la multiprocesadora Atma Home, disponible por $14.999. También hay dos exprimidores eléctricos por menos de $22.000 y una jarra eléctrica por $22.990.
A partir de ese rango, aparecen tostadoras, cafeteras y otros equipos con precios superiores, mientras que las aspiradoras y los robots concentran algunos de los valores más altos del listado.
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