La entidad que habilitó nuevos beneficios y descuentos clave en supermercados.

ChangoMás suma un 10% extra de descuento

Otra de las novedades de octubre es la incorporación de un reintegro adicional en ChangoMás. Actualmente, el supermercado ofrece 20% de descuento los lunes, con un tope mensual de $25.000 y una compra mínima de $75.000. A partir de este mes, los clientes del BNA también podrán acceder a un 10% adicional, con un tope de devolución de $7.500.

De esta manera, el ahorro potencial se incrementa considerablemente para quienes realizan compras grandes durante el inicio de la semana.

Más beneficios en Coto

Los martes también llegan con mejoras para los clientes del banco. Coto mantiene su promoción de 25% de descuento sin tope de reintegro para compras realizadas mediante QR. A ese beneficio se le suma ahora un 10% adicional de descuento, con un tope de devolución de $7.500.

La combinación convierte a la cadena en una de las opciones más interesantes para quienes buscan maximizar el ahorro en las compras mensuales.

Día también tendrá reintegro extra

Los beneficios adicionales también alcanzan a Supermercados Día. La cadena ofrece un 20% de descuento los viernes y sábados, con un tope mensual de $20.000 y una compra mínima de $35.000. Desde octubre, Banco Nación agregó un 10% extra de reintegro, con un límite de devolución de $7.500.

Esto permite incrementar el ahorro durante el fin de semana, uno de los momentos elegidos por muchas familias para realizar sus compras más importantes.