La entidad que habilitó nuevos beneficios y descuentos clave en supermercados
Un banco confirmó la continuidad de su promoción en Mayorista Nini e incorporó además un reintegro adicional en cadenas como Coto, ChangoMás y Día.
Los clientes de Banco Nación (BNA) recibieron una buena noticia para octubre. La entidad financiera renovó uno de los beneficios más utilizados por los vecinos, una promoción que cada mes genera gran expectativa entre quienes buscan reducir el gasto en alimentos, bebidas y productos de limpieza.
La propuesta mantiene un 20% de descuento a través de MODO con un tope de reintegro de $20.000 por cliente y por mes, y continuará vigente durante todos los jueves de octubre. Una de las principales ventajas del beneficio es que no exige un monto mínimo de compra, lo que permite aprovecharlo tanto en compras grandes como en adquisiciones más pequeñas.
Detalles de la promoción renovada para compras
El BNA también decidió reforzar la lista de descuentos de este mes sumando un 10% de reintegro adicional en supermercados seleccionados.
Desde hace varios años, Mayorista Nini se convirtió en una referencia para miles de familias de la región. Sus precios mayoristas atraen tanto a consumidores particulares como a comerciantes que buscan abastecerse a menor costo.
Gracias al reintegro de la banca pública nacional, quienes realicen sus compras los jueves podrán recuperar hasta $20.000 por mes, convirtiendo al beneficio en uno de los más atractivos dentro del calendario de promociones de la entidad.
ChangoMás suma un 10% extra de descuento
Otra de las novedades de octubre es la incorporación de un reintegro adicional en ChangoMás. Actualmente, el supermercado ofrece 20% de descuento los lunes, con un tope mensual de $25.000 y una compra mínima de $75.000. A partir de este mes, los clientes del BNA también podrán acceder a un 10% adicional, con un tope de devolución de $7.500.
De esta manera, el ahorro potencial se incrementa considerablemente para quienes realizan compras grandes durante el inicio de la semana.
Más beneficios en Coto
Los martes también llegan con mejoras para los clientes del banco. Coto mantiene su promoción de 25% de descuento sin tope de reintegro para compras realizadas mediante QR. A ese beneficio se le suma ahora un 10% adicional de descuento, con un tope de devolución de $7.500.
La combinación convierte a la cadena en una de las opciones más interesantes para quienes buscan maximizar el ahorro en las compras mensuales.
Día también tendrá reintegro extra
Los beneficios adicionales también alcanzan a Supermercados Día. La cadena ofrece un 20% de descuento los viernes y sábados, con un tope mensual de $20.000 y una compra mínima de $35.000. Desde octubre, Banco Nación agregó un 10% extra de reintegro, con un límite de devolución de $7.500.
Esto permite incrementar el ahorro durante el fin de semana, uno de los momentos elegidos por muchas familias para realizar sus compras más importantes.
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