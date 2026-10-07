Promociones en supermercados: los mejores descuentos con billeteras virtuales en octubre
Las herramientas de pago tecnológicas le ofrecen a los consumidores la posibilidad de acceder a importantes rebajas tanto en grandes cadenas como en negocios de barrio.
Las billeteras virtuales volvieron a convertirse en una herramienta para bajar el costo de las compras cotidianas. En octubre, los consumidores pueden encontrar promociones de 15%, 20%, 30% e incluso porcentajes superiores, aunque el beneficio real depende de una combinación que obliga a mirar la letra chica.
La diferencia entre una promoción atractiva y un descuento que realmente permite ahorrar puede ser importante. Un reintegro del 20% con un tope de $5.000, por ejemplo, se aprovecha completamente con una compra de $25.000. Si el consumidor gasta $50.000, seguirá recibiendo solamente $5.000, por lo que el ahorro efectivo cae al 10%.
Cuáles son todos los descuentos en supermercados y comercios de barrio
Cuenta DNI: descuentos en supermercados y comercios de barrio
Una de las billeteras que renovó su esquema de promociones para octubre es Cuenta DNI, de Banco Provincia. La novedad del mes está en los supermercados Chango Más y Día, donde ofrece 20% de descuento sin tope pagando con tarjeta de crédito mediante NFC. Es decir, el beneficio no funciona simplemente pagando con el saldo de la billetera, sino utilizando la tarjeta de crédito habilitada y el sistema de pago correspondiente.
La billetera también mantiene una promoción de 20% en comercios de cercanía de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para aprovechar el máximo beneficio hay que gastar $30.000, porque el 20% de esa compra equivale exactamente a $6.000. Cuenta DNI también conserva beneficios en ferias y mercados bonaerenses, además de promociones específicas en gastronomía y otros rubros.
Personal Pay: 15% en supermercados
Personal Pay también tiene promociones específicas para supermercados. En Día, por ejemplo, durante octubre ofrece 15% de reintegro los jueves, con una condición particularmente interesante: la promoción no establece tope de reintegro y exige una compra mínima de $20.000. El beneficio alcanza los pagos realizados con la tarjeta prepaga Visa de Personal Pay, QR, NFC u otros medios habilitados por la billetera. (Cuida el Mango). Esto significa que una compra de $20.000 genera un reintegro de $3.000, mientras que una compra de $50.000 genera $7.500. Al no existir un tope, el porcentaje conserva su valor a medida que aumenta el ticket.
MODO: el descuento depende también del banco
MODO tiene una particularidad que muchas veces genera confusión: no es necesariamente la billetera la que financia el descuento, sino que la promoción puede estar vinculada a la tarjeta del banco asociada. Por ejemplo, una promoción vigente en Super Veloz ofrece 20% de reintegro, con un máximo de $5.000 por usuario por semana y una compra mínima de $25.000. El pago debe realizarse mediante QR utilizando tarjetas a través de MODO.
En El Nene, MODO tiene una promoción de 20%, con un tope mensual de $20.000 y una compra mínima de $60.000, para determinados días y bancos adheridos. También aparecen beneficios específicos en supermercados de distintas provincias, con topes que pueden alcanzar $15.000 mensuales por banco. La conclusión es que MODO conviene analizarlo conjuntamente con la tarjeta bancaria que se utilizará, porque el mismo comercio puede ofrecer diferentes condiciones según el banco.
Mercado Pago: promociones que cambian según el supermercado
Mercado Pago mantiene una estrategia diferente, con beneficios que aparecen directamente asociados a determinados comercios. En promociones recientes para supermercados se observaron descuentos de 10%, 15%, 20% y hasta 25%, dependiendo de la cadena, el día y el medio utilizado. En Chango Más, por ejemplo, durante el esquema promocional anterior se llegó a ofrecer 15% mediante QR, mientras que en otras cadenas aparecieron porcentajes diferentes.
Además, Mercado Pago puede combinar promociones de descuento con financiación. En Día, por ejemplo, se ofrecen alternativas de hasta tres cuotas sin interés para determinadas compras abonadas mediante QR, de acuerdo con las condiciones vigentes.
Naranja X: descuento y cuotas
Naranja X compite con un esquema que combina reintegros, descuentos y financiación, especialmente mediante sus tarjetas. La ventaja puede estar no solamente en el porcentaje de reintegro sino también en la posibilidad de financiar el consumo sin pagar intereses, siempre que la promoción efectivamente indique tasa cero.
La billetera, además, mantiene una gran cantidad de promociones en comercios de indumentaria, gastronomía, servicios y otros rubros, aunque las condiciones varían según el establecimiento y el tipo de tarjeta utilizado. Esto hace que Naranja X sea especialmente útil para quienes no solamente buscan ahorrar en alimentos sino también aprovechar promociones en gastos de consumo más grandes.
Comercios de barrio: otro frente para ahorrar
Cuenta DNI mantiene durante octubre un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales. Esto puede ser especialmente útil para compras pequeñas y frecuentes. Una familia que realiza una compra de $10.000 no alcanza el máximo, pero obtiene $2.000 de ahorro. Si concentra compras por $30.000 en el período promocional, llega al reintegro máximo de $6.000.
La estrategia, entonces, no necesariamente consiste en hacer una compra enorme. También puede consistir en organizar las compras semanales alrededor del día de descuento y del tope disponible.
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