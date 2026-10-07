Promociones en supermercados: los mejores descuentos con billeteras virtuales en octubre

MODO: el descuento depende también del banco

MODO tiene una particularidad que muchas veces genera confusión: no es necesariamente la billetera la que financia el descuento, sino que la promoción puede estar vinculada a la tarjeta del banco asociada. Por ejemplo, una promoción vigente en Super Veloz ofrece 20% de reintegro, con un máximo de $5.000 por usuario por semana y una compra mínima de $25.000. El pago debe realizarse mediante QR utilizando tarjetas a través de MODO.

En El Nene, MODO tiene una promoción de 20%, con un tope mensual de $20.000 y una compra mínima de $60.000, para determinados días y bancos adheridos. También aparecen beneficios específicos en supermercados de distintas provincias, con topes que pueden alcanzar $15.000 mensuales por banco. La conclusión es que MODO conviene analizarlo conjuntamente con la tarjeta bancaria que se utilizará, porque el mismo comercio puede ofrecer diferentes condiciones según el banco.

Mercado Pago: promociones que cambian según el supermercado

Mercado Pago mantiene una estrategia diferente, con beneficios que aparecen directamente asociados a determinados comercios. En promociones recientes para supermercados se observaron descuentos de 10%, 15%, 20% y hasta 25%, dependiendo de la cadena, el día y el medio utilizado. En Chango Más, por ejemplo, durante el esquema promocional anterior se llegó a ofrecer 15% mediante QR, mientras que en otras cadenas aparecieron porcentajes diferentes.

Además, Mercado Pago puede combinar promociones de descuento con financiación. En Día, por ejemplo, se ofrecen alternativas de hasta tres cuotas sin interés para determinadas compras abonadas mediante QR, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Naranja X: descuento y cuotas

Naranja X compite con un esquema que combina reintegros, descuentos y financiación, especialmente mediante sus tarjetas. La ventaja puede estar no solamente en el porcentaje de reintegro sino también en la posibilidad de financiar el consumo sin pagar intereses, siempre que la promoción efectivamente indique tasa cero.

La billetera, además, mantiene una gran cantidad de promociones en comercios de indumentaria, gastronomía, servicios y otros rubros, aunque las condiciones varían según el establecimiento y el tipo de tarjeta utilizado. Esto hace que Naranja X sea especialmente útil para quienes no solamente buscan ahorrar en alimentos sino también aprovechar promociones en gastos de consumo más grandes.

Comercios de barrio: otro frente para ahorrar

Cuenta DNI mantiene durante octubre un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 semanales. Esto puede ser especialmente útil para compras pequeñas y frecuentes. Una familia que realiza una compra de $10.000 no alcanza el máximo, pero obtiene $2.000 de ahorro. Si concentra compras por $30.000 en el período promocional, llega al reintegro máximo de $6.000.

La estrategia, entonces, no necesariamente consiste en hacer una compra enorme. También puede consistir en organizar las compras semanales alrededor del día de descuento y del tope disponible.