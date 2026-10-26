El supermercado que lanza una liquidación con 70% de descuento en productos de bazar y cocina
La promoción incluye sartenes, ollas, fuentes, utensilios de cocina y objetos de decoración, con precios especiales tanto en sucursales como en su tienda online
Las principales cadenas de supermercados de Argentina continúan ampliando sus promociones para atraer a consumidores que buscan renovar sus hogares sin gastar de más. Además de las ofertas tradicionales en alimentos y bebidas, los descuentos también alcanzan a productos de bazar, cocina y decoración.
En esta oportunidad, Jumbo lanzó una liquidación con rebajas de hasta el 70% en artículos seleccionados para el hogar, que incluye productos de marcas reconocidas y alternativas para diferentes presupuestos.
La propuesta contempla desde utensilios de uso cotidiano hasta elementos decorativos, como relojes de pared, cuadros, espejos y accesorios de organización. Las ofertas fueron difundidas durante octubre de 2026 y pueden encontrarse tanto en locales físicos como en la plataforma digital de la cadena.
Supermercados con descuento de hasta el 70% en productos para el hogar
La promoción de Jumbo abarca diferentes categorías de artículos de cocina, con descuentos que varían según la marca y el producto seleccionado.
Entre las principales ofertas publicadas se destacan:
Hudson: ofrece un 25% de descuento en su línea de cocina. Las sartenes se consiguen desde $32.786, las biferas a $34.836, los woks a $42.486 y las cacerolas a $51.936.
Carol: presenta rebajas del 70% en productos seleccionados, con sartenes a $33.239 y woks a $56.744.
Krea: aplica descuentos del 40% en moldes, asaderas y fuentes elaboradas con materiales como porcelana, cerámica y vidrio templado.
La liquidación también incluye productos de decoración y organización. Según un relevamiento publicado por iProfesional en la sucursal de Jumbo Palermo, algunos artículos presentan descuentos del 70% con todos los medios de pago.
Entre los precios destacados figuran:
- Relojes de pared Krea: desde $2.639.
- Cuadros decorativos: desde $1.199, con diferentes diseños y motivos.
- Cuadros de aplicación Hoja: a $8.069.
- Cajas decorativas de cerámica: a $6.734.
- Espejos de pared: a $7.049.
- Portarretratos de la línea Cairo: desde $2.924.
- Canastos de mimbre y fibra natural: con descuentos del 70%.
También se encuentran incluidos otros accesorios, como floreros de vidrio y cerámica, portavelas y artículos destinados a decorar distintos ambientes.
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