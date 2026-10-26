El supermercado que lanza una liquidación con 70% de descuento en productos de bazar y cocina

Hudson: ofrece un 25% de descuento en su línea de cocina. Las sartenes se consiguen desde $32.786, las biferas a $34.836, los woks a $42.486 y las cacerolas a $51.936.

Carol: presenta rebajas del 70% en productos seleccionados, con sartenes a $33.239 y woks a $56.744.

Krea: aplica descuentos del 40% en moldes, asaderas y fuentes elaboradas con materiales como porcelana, cerámica y vidrio templado.

La liquidación también incluye productos de decoración y organización. Según un relevamiento publicado por iProfesional en la sucursal de Jumbo Palermo, algunos artículos presentan descuentos del 70% con todos los medios de pago.

Entre los precios destacados figuran:

Relojes de pared Krea: desde $2.639.

Cuadros decorativos: desde $1.199, con diferentes diseños y motivos.

Cuadros de aplicación Hoja: a $8.069.

Cajas decorativas de cerámica: a $6.734.

Espejos de pared: a $7.049.

Portarretratos de la línea Cairo: desde $2.924.

Canastos de mimbre y fibra natural: con descuentos del 70%.

También se encuentran incluidos otros accesorios, como floreros de vidrio y cerámica, portavelas y artículos destinados a decorar distintos ambientes.