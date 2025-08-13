El supermercado que lanzó un nuevo día de descuentos sin tope de reintegro
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar tus alacenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Carrefour sumó una promoción sin tope de reintegro imperdible que estará disponible durante varios días del mes. Estará disponible para quienes sean usuarios de la billetera virtual Mercado Pago, por lo que muchas personas podrán acceder.
Descuento en Carrefour con Mercado Pago: cómo acceder y cuáles son los detalles
A través de su página oficial, la cadena de supermercados anunció que lanzaron una promoción que podrá ser utilizada durante todo los lunes, sábados y domingos de agosto.
Contempla un 5% de descuento en toda la compra al pagar con Mercado Pago y dinero en cuenta. Podrá ser combinado con otras ofertas y no contempla un tope de reintegro.
Para que se active la oferta se deberán realizar las compras en los locales de Carrefour Maxi, locales conocidos por vender a precios mayoristas. La lista completa de sus locales está en este link.
Respecto a las restricciones, se informa que no es válido para comprar en cuotas con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, tarjetas de compra, órdenes de compra o similares.
Banco Santander y Carrefour: cómo comprar con 30% de descuento
Los clientes del Banco Santander podrán comprar en el supermercado con un descuento de 25% y un reintegro que escala hasta los $ 20.000 durante el octavo mes del año.
Para ser utilizado, se debe comprar en Carrefour los viernes de agosto y pagar con la aplicación o con la billetera virtual MODO. En la misma línea, pueden utilizarse tarjetas visa débito, crédito y recargable.
