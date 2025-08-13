El supermercado que lanzó un nuevo día de descuentos sin tope de reintegro.

Respecto a las restricciones, se informa que no es válido para comprar en cuotas con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, tarjetas de compra, órdenes de compra o similares.

Banco Santander y Carrefour: cómo comprar con 30% de descuento

Los clientes del Banco Santander podrán comprar en el supermercado con un descuento de 25% y un reintegro que escala hasta los $ 20.000 durante el octavo mes del año.

Para ser utilizado, se debe comprar en Carrefour los viernes de agosto y pagar con la aplicación o con la billetera virtual MODO. En la misma línea, pueden utilizarse tarjetas visa débito, crédito y recargable.