El supermercado que liquida camperas, buzos y remeras: dónde comprar
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los abrigos o indumentaria de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Llega el fin del invierno y arranca la temporada de liquidaciones. La cadena de supermercados Coto es un claro ejemplo de ello. Estos días ofrece rebajas de hasta 60% en camperas y buzos, pero también en remeras y otras prendas seleccionadas.
Qué supermercado tiene descuentos en indumentaria
Durante los primeros días de septiembre, Coto lanzó una promoción que puede apreciarse ni bien se ingresa a sus sucursales.
Concretamente, Coto ofrece hasta un 60% de descuento en un pago, con efectivo, débito o crédito en camperas, chalecos e indumentaria seleccionada. Entre las ofertas, se incluyen remeras.
A continuación, algunos de los precios que se pueden encontrar en Coto:
- Remera hombre cuello redondo: $7.999
- Remera hombre losa, cuello en V: $5.200 (60% de descuento)
- Parka lisa: $43.999 (60% de descuento)
- Campera hombre clásica azul: $23.999 (60% de descuento)
- Buzo con capucha: $39.999
- Sweater cuello redondo: $19.999 (60% de descuento)
- Buzo dama cuello redondo: $13.999 (60% de descuento)
- Campera dama corta: $22.399
- Buzo cuello redondo para niños: $8.799
- Campera larga dama con botones: $19.999 (60% de descuento)
- Buzo con capucha: $10.399
