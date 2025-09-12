El extraño descubrimiento de la NASA que transforma la ciencia: hallaron un cráneo en Marte

Según Margaret Deahn, científica de la Universidad de Purdue, "la tonalidad oscura y los granos visibles en el regolito son indicios que nos permiten reconstruir procesos que ocurrieron hace millones de años". La NASA busca determinar si estas condiciones habrían podido sostener un ambiente más cálido y húmedo que favoreciera el desarrollo de vida microscópica.

El hecho de que aparezca en un área con materiales de distintos orígenes sugiere también que Marte vivió episodios de gran movilidad geológica. Esto coincide con hipótesis anteriores sobre la existencia de volcanes y océanos primitivos en su superficie.

Qué revela el descubrimiento en Marte sobre su geología

El análisis de "Skull Hill" podría convertirse en la pieza que faltaba para entender mejor el pasado volcánico y climático de Marte. Su composición mineral, rica en olivino, piroxeno y biotita, refleja similitudes con formaciones terrestres, lo que refuerza la idea de que ambos planetas compartieron fases evolutivas más cercanas de lo pensado.

Los especialistas están aplicando técnicas avanzadas de espectroscopía para descifrar con precisión los minerales presentes en la roca. Con ello esperan determinar si el planeta albergó condiciones propicias para agua líquida y, en consecuencia, escenarios aptos para formas de vida primitivas.

Aunque la "calavera marciana" no sea más que una curiosa formación natural, su importancia científica es enorme. Cada fragmento analizado en Marte acerca un poco más a responder una de las preguntas más fascinantes de la humanidad: ¿hubo alguna vez vida en el planeta rojo?