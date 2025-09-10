El supermercado que liquida frazadas y acolchados con un gran descuento

Acolchado

El acolchado reversible se destaca por estar hecho en la empresa HOME STUDIO y esta es una oferta ideal para quienes quieran abrigarse más en la cama.

Cómo aprovechar el descuento en Coto Digital

La promoción durante estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado y no es acumulable con otras ofertas vigentes en el mismo sitió digital del supermercado Coto.

Aunque durante el tiempo en el que se desarrolla la oferta, el descuento del 50% únicamente será aprovechable si se abona por la misma página web y luego, el envío del acolchado, puede ser llevado a tu domicilio o también retirarlo en las diferentes sucursales del supermercado.