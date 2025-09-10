El supermercado que liquida frazadas y acolchados con un gran descuento
Conocé los descuentos para ahorrar y cuáles son las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar el aspecto de las camas del hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En Coto se ofrecen descuentos para adquirir acolchados y frazadas ideales para equipar y modernidad la cama.
Cómo es el acolchado y cuánto cuesta con descuento
El descuento qué se está ofreciendo durante estos días en la web de Coto Digital es muy importante para el día a día de tu hogar, ya qué se trata de un Acolchado King Gris, el cual ahora se puede conseguir con un descuento del 50%.
El precio con el descuento ya aplicado queda en $69.999,50, con una importante rebaja respecto al valor regular del acolchado, que era de $139.999,00
- Modelo: Acolchado King
- Marca: HOME STUDIO
- Precio con descuento: $69.999,50
- Descuento aplicado: 40% y 1 cuota sin interés con el mismo valor
- Dónde conseguirlo: sitio web de Coto
El acolchado reversible se destaca por estar hecho en la empresa HOME STUDIO y esta es una oferta ideal para quienes quieran abrigarse más en la cama.
Cómo aprovechar el descuento en Coto Digital
La promoción durante estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado y no es acumulable con otras ofertas vigentes en el mismo sitió digital del supermercado Coto.
Aunque durante el tiempo en el que se desarrolla la oferta, el descuento del 50% únicamente será aprovechable si se abona por la misma página web y luego, el envío del acolchado, puede ser llevado a tu domicilio o también retirarlo en las diferentes sucursales del supermercado.
