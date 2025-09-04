Supermercados liquidan productos de bazar con hasta 40% de descuento: los detalles acá
Conocé los descuentos para ahorrar y cuáles son las sucursales que no sufren modificaciones en los precios para renovar utensillos del hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Carrefour y Coto anunciaron promociones en artículos de bazar, con hasta 40% de descuento y 70% en la segunda unidad. La promoción abarca una gran variedad de productos para el hogar, como platos, cubiertos, fuentes y sartenes.
Las condiciones de financiación varían según el comercio y el producto seleccionado, lo que permite adaptar la compra a las posibilidades de cada consumidor en un contexto económico complejo.
La lista de ofertas de Coto y Carrefour
Ofertas y descuentos en Coto
- Frasco Acrílico Caramelero 3100 Ml – 40% OFF – $16.799,40 – (Precio regular: $27.999,00)
- Frasco Acrílico Cuadrado 500 Ml – 40% OFF – $8.999,40 – (Precio regular: $14.999,00)
- Set X 24 Cubiertos En Frasco Plástico – 40% OFF – $13.197,80 – (Precio regular: $22.000,00)
- Set x3 Cucharas De Submarino Inoxidable – 30% OFF – $2.309,30 – (Precio regular: $3.299,00)
- Set x3 Cuchillos Para Carne Mango Madera – 30% OFF – $4.199,30 – (Precio regular: $5.999,00)
- Set x3 Tenedores De Mesa Mango Madera – 30% OFF – $4.199,30 – (Precio regular: $5.999,00)
- Cuchillo Para Pescado Negro – 30% OFF – $3.499,30 – (Precio regular: $4.999,00)
- Set X 3 Cucharas De Mesa Mango Madera – 30% OFF – $3.849,30 – (Precio regular: $5.499,00)
- Cuchillo Para Pescado Blanco – 30% OFF – $3.849,30 – (Precio regular: $5.499,00)
- Afilador De Cuchillo Blanco HOME DESIGN – 30% OFF – $5.599,30 – (Precio regular: $7.999,00)
- Set X 24 Cubiertos En Cajonera – 30% OFF – $19.599,30 – (Precio regular: $27.999,00)
- Plato Hondo Caz 623cc Cuadr Zen Blanco – 20% OFF – $14.399,20 – (Precio regular: $17.999,00)
- Bowl 680 CC Blanco Actualite – 20% OFF – $10.399,20 – (Precio regular: $12.999,00)
- Fuente Bandeja 25,5x19,5 Cm Actualite – 20% OFF – $11.999,20 – (Precio regular: $14.999,00)
- Plato Hondo Cazuela Perla – 20% OFF – $7.199,20 – (Precio regular: $8.999,00)
- Plato Playo 28 Cm Textos – 20% OFF – $10.399,20 – (Precio regular: $12.999,00)
- Plato Playo 27 Cms Perla – 20% OFF – $11.199,20 – (Precio regular: $13.999,00)
- Salsera 60cc Cuadrada Zen Blanco – 20% OFF – $6.399,20 – (Precio regular: $7.999,00)
- Salsera Lisa 100cc Actualite – 20% OFF – $3.999,20 – (Precio regular: $4.999,00)
- Plato Hondo S-Ala 500cc Actualite – 20% OFF – $7.999,20 – (Precio regular: $9.999,00)
- Fuente Bandeja 25.8x40cm Zen Blanco – 20% OFF – $39.999,20 – (Precio regular: $49.999,00)
- Plato Postre 20 Cms Perla – 20% OFF – $6.399,20 – (Precio regular: $7.999,00)
- Plato Postre 20cm Menu – 20% OFF – $6.399,20 – (Precio regular: $7.999,00)
- Azucarera Sobres Actualite – 20% OFF – $14.399,20 – (Precio regular: $17.999,00)
Ofertas y descuentos en Carrefour
- Plato hondo galaxia flint – 2do al 70% OFF – $1.312,35 c/u – (Precio regular: $2.019,00)
- Plato playo Oxford brisa 26 cm – 2do al 70% OFF – $5.518,50 c/u – (Precio regular: $8.490,00)
- Plato hondo Oxford brisa 20 cm – 2do al 70% OFF – $4.868,50 c/u – (Precio regular: $7.490,00)
- Plato playo Carrefour niza 22 cm – 2do al 70% OFF – $1.098,50 c/u – (Precio regular: $1.690,00)
- Plato playo galaxia flint – 2do al 70% OFF – $1.312,35 c/u – (Precio regular: $2.019,00)
- Plato hondo labrado Durax – 2do al 70% OFF – $1.383,85 c/u – (Precio regular: $2.129,00)
- Plato Biona playo Aquarela 24 cm azul – 2do al 70% OFF – $3.893,50 c/u – (Precio regular: $5.990,00)
- Plato Carol 21 cm negro granito – 2do al 70% OFF – $1.423,50 c/u – (Precio regular: $2.190,00)
- Plato playo labrado Durax – 2do al 70% OFF – $1.383,85 c/u – (Precio regular: $2.129,00)
- Plato hondo niza – 2do al 70% OFF – $1.098,50 c/u – (Precio regular: $1.690,00)
- Plato Biona hondo Aquala 22 cm azul – 2do al 70% OFF – $3.893,50 c/u – (Precio regular: $5.990,00)
- Plato playo Oxford flat samambaia 26 cm blanco – 2do al 70% OFF – $6.428,50 c/u – (Precio regular: $9.890,00)
- Plato postre Corona 20,2 cm trazos azul – 2do al 70% OFF – $3.243,50 c/u – (Precio regular: $4.990,00)
- Plato postre Hitit 000PH 20 cm blanco – 2do al 70% OFF – $4.088,50 c/u – (Precio regular: $6.290,00)
- Plato hondo Diwali blanco 20 cm – 2do al 70% OFF – $5.518,50 c/u – (Precio regular: $8.490,00)
- Plato postre Oxford UNNI bruma 20 cm – 2do al 70% OFF – $3.893,50 c/u – (Precio regular: $5.990,00)
