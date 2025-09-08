Los descuentos de hasta 30% en celulares que lanzaron algunos supermercados
Una oportunidad clave para renovar el teléfono y aprovechar las promociones especiales de la semana. Además, hay cuotas sin interés.
Varios supermercados se sumaron al evento Electro Fans con una batería de ofertas en tecnología, especialmente en teléfonos celulares. Los precios arrancan desde los $169.999 y en algunos casos se pueden financiar en cuotas fijas o sin interés, lo que convierte a esta promoción en una de las más atractivas de septiembre.
El abanico de modelos incluye opciones de Samsung, Motorola, Xiaomi, Oppo y Tecno, entre otras marcas, con rebajas que van del 10% al 34% según el producto. Además, algunos equipos cuentan con envío gratuito y beneficios exclusivos para clientes con tarjetas adheridas a los programas de cada cadena.
Más allá de los descuentos, estas promociones se enmarcan en una estrategia de los supermercados para captar consumidores en un contexto de consumo más medido. Los celulares, por su alta demanda, se convierten en un anzuelo ideal para atraer clientes tanto a las tiendas físicas como a las plataformas online.
Los supermercados que ofrecen descuentos de hasta 30%
Carrefour
-
Samsung Galaxy A06 64GB: $169.000 (34% OFF, 3 cuotas sin interés).
Samsung Galaxy A15 128GB: $299.000 (31% OFF, hasta 12 cuotas fijas).
Nubia Neo 2 5G 256GB: $409.000 (10% OFF, 6 cuotas sin interés).
Motorola G05 64GB: $169.000 (19% OFF, 12 cuotas fijas).
Tecno Spark 30C 256GB: $259.999 (31% OFF, venta online).
Jumbo
Xiaomi Redmi 14C 256GB: $339.999 (13% OFF).
Samsung Galaxy A15 128GB: $299.999 (27% OFF).
Galaxy A36 5G 256GB: $649.999 (21% OFF).
Oppo A60 256GB: $399.999 (30% OFF).
Además, accesorios como smartwatch Noga IP68 desde $76.499.
Coto
Tecno Spark 20C 128GB: $188.999 (30% OFF).
Samsung A06 4GB RAM: $206.999 (10% OFF).
Samsung A15 128GB: $269.999 (10% OFF).
ZTE Blade A75 5G 256GB: $255.999 (20% OFF).
Samsung A54 5G y A56 5G con rebajas de hasta el 20%.
Estas promociones tienen una duración limitada y están sujetas a stock. Por eso, para aprovechar al máximo los beneficios conviene revisar no solo el descuento, sino también las condiciones de financiamiento, los bancos participantes y las exclusiones.
