El supermercado que ofrece freidoras de aire con fuertes descuentos

Además, Carrefour ofrece modelos de la línea Philips Rapid Air por alrededor de $179.890, con rebajas cercanas al 40%.

Por su parte, Jumbo suma alternativas de marcas como Nex, Atma, Moulinex, Bosch y Ninja. Entre ellas aparece una Nex de 8 litros por $189.979,30 y una versión dual de 4,5 litros por $228.385,50. También hay equipos Bosch y Aiwa con descuentos cercanos al 20%.

En ChangoMás, una de las ofertas más llamativas es una Philips de 4,2 litros por $79.999,50, con una rebaja de aproximadamente el 50%. También aparecen modelos Electrolux por cerca de $238.719,20, con descuentos del 20%.

La cadena incluye además productos de marcas como Ultracomb, Peabody y Atma, con diferentes capacidades y prestaciones.

Entre las opciones más económicas relevadas se encuentran:

Midow 4,2 litros: $51.999.

$51.999. Moulinex Essential 3,5 litros: $61.074,30.

$61.074,30. Philips 4,2 litros: $79.999,50.

A la hora de elegir una freidora de aire conviene prestar atención a la capacidad, potencia y funciones disponibles. Los modelos más básicos pueden resultar suficientes para una o dos personas, mientras que las versiones de mayor tamaño, doble canasto o formato horno suelen ser más convenientes para familias numerosas.

También es importante revisar si cuentan con programas automáticos, facilidad de limpieza, pantalla táctil y accesorios incluidos. Como las promociones pueden cambiar según el stock y el canal de compra, se recomienda comparar precios entre las tiendas online y las sucursales antes de concretar la compra.