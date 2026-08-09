El supermercado que ofrece freidoras de aire con fuertes descuentos
Ahora, distintas cadenas de supermercados ofrecen modelos con importantes rebajas, opciones para diferentes presupuestos y capacidades que llegan hasta los 15 litros.
Las freidoras de aire ganaron protagonismo en los hogares por su practicidad y por la posibilidad de preparar distintos alimentos utilizando menos aceite que en una fritura tradicional. En ese contexto, varias cadenas de supermercados renovaron sus promociones con descuentos importantes en este tipo de electrodomésticos.
Entre las ofertas aparecen modelos disponibles con distintas capacidades, funciones y rangos de precios. Algunas rebajas son especialmente agresivas y permiten encontrar equipos desde poco más de $50.000.
Las promociones abarcan marcas conocidas y alternativas de entrada, además de versiones con pantalla táctil, doble canasto, programas automáticos y tamaños pensados para familias numerosas.
Los descuentos disponibles en freidoras de aire
Una de las cadenas con las ofertas más fuertes es Carrefour, donde aparecen modelos con descuentos superiores al 50% y, en algunos casos, rebajas mucho mayores.
Entre las opciones destacadas se encuentra una freidora Midow táctil de 4,2 litros por $51.999, cuyo precio anterior era de $300.000. También figura una versión AF-15 de 15 litros por $115.999, frente a un valor previo de $249.999.
Además, Carrefour ofrece modelos de la línea Philips Rapid Air por alrededor de $179.890, con rebajas cercanas al 40%.
Por su parte, Jumbo suma alternativas de marcas como Nex, Atma, Moulinex, Bosch y Ninja. Entre ellas aparece una Nex de 8 litros por $189.979,30 y una versión dual de 4,5 litros por $228.385,50. También hay equipos Bosch y Aiwa con descuentos cercanos al 20%.
En ChangoMás, una de las ofertas más llamativas es una Philips de 4,2 litros por $79.999,50, con una rebaja de aproximadamente el 50%. También aparecen modelos Electrolux por cerca de $238.719,20, con descuentos del 20%.
La cadena incluye además productos de marcas como Ultracomb, Peabody y Atma, con diferentes capacidades y prestaciones.
Entre las opciones más económicas relevadas se encuentran:
- Midow 4,2 litros: $51.999.
- Moulinex Essential 3,5 litros: $61.074,30.
- Philips 4,2 litros: $79.999,50.
A la hora de elegir una freidora de aire conviene prestar atención a la capacidad, potencia y funciones disponibles. Los modelos más básicos pueden resultar suficientes para una o dos personas, mientras que las versiones de mayor tamaño, doble canasto o formato horno suelen ser más convenientes para familias numerosas.
También es importante revisar si cuentan con programas automáticos, facilidad de limpieza, pantalla táctil y accesorios incluidos. Como las promociones pueden cambiar según el stock y el canal de compra, se recomienda comparar precios entre las tiendas online y las sucursales antes de concretar la compra.
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