El supermercado que ofrece ollas y sartenes a muy buenos precios
Durante enero, las principales cadenas de supermercados lanzaron fuertes promociones en artículos de cocina, con especial foco en ollas, cacerolas, sartenes y productos antiadherentes.
Dos supermercados se destacan por ofrecer descuentos que llegan hasta el 50%, tanto en utensilios tradicionales como en opciones eléctricas y sets completos.
Las ofertas están disponibles principalmente a través de las tiendas online oficiales, y en algunos casos se combinan con planes de financiación en cuotas, lo que vuelve más accesible la renovación de artículos esenciales para el hogar. Según cada producto y marca, los descuentos varían y se aplican por tiempo limitado o hasta agotar stock.
Descuentos en ollas y artículos de cocina en Carrefour
Carrefour concentra una de las propuestas más amplias del mercado, con rebajas que van del 22% al 35% en ollas, cacerolas y electrodomésticos de cocina. Entre las ofertas más destacadas se encuentran productos de marcas reconocidas como Tefal, Gadnic, Yelmo y Blaupunkt.
Algunos de los precios más relevantes incluyen la olla Pratika Tefal con tapa de vidrio, que presenta un 30% de descuento y queda en $50.330, y la olla Tefal Duetto de 24 cm, también con 30% off, a $87.430. En el segmento eléctrico, la olla arrocera Gadnic RM1000 se ofrece con 23% de descuento, mientras que la olla a presión Gadnic HD100 de 6 litros reduce su precio a $204.814.
Además, Carrefour suma opciones como ollas de hierro, cacerolas antiadherentes y modelos multifunción, con la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados a través de Mi Carrefour Crédito.
Descuentos en ollas y artículos de cocina en Coto
Coto centra sus promociones en artículos de cocina antiadherentes, principalmente de la marca Multiflon, con descuentos del 30% en la mayoría de los productos y un caso puntual que alcanza el 50% de rebaja.
Entre las ofertas destacadas aparece la sartén Línea Gourmet Multiflon de 26 cm, que queda en $20.999,30, y el wok Home Design Multiflon de 28 cm, con un precio promocional de $34.999,30. El mayor descuento lo tiene el wok Línea Gourmet Multiflon, que se ofrece con 50% off a $23.999,50.
La propuesta se completa con cacerolas, ollas colapasta, bifes, jarros hervidores y baterías de cocina de hasta cuatro piezas, todas con rebajas del 30%. En algunos casos, Coto informa la disponibilidad de planes de cuotas, que pueden consultarse al momento de la compra.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario