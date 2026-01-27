El supermercado que ofrece ollas y sartenes a muy buenos precios

Descuentos en ollas y artículos de cocina en Coto

Coto centra sus promociones en artículos de cocina antiadherentes, principalmente de la marca Multiflon, con descuentos del 30% en la mayoría de los productos y un caso puntual que alcanza el 50% de rebaja.

Entre las ofertas destacadas aparece la sartén Línea Gourmet Multiflon de 26 cm, que queda en $20.999,30, y el wok Home Design Multiflon de 28 cm, con un precio promocional de $34.999,30. El mayor descuento lo tiene el wok Línea Gourmet Multiflon, que se ofrece con 50% off a $23.999,50.

La propuesta se completa con cacerolas, ollas colapasta, bifes, jarros hervidores y baterías de cocina de hasta cuatro piezas, todas con rebajas del 30%. En algunos casos, Coto informa la disponibilidad de planes de cuotas, que pueden consultarse al momento de la compra.