El supermercado que ofrece tostadoras por un 40% de descuento: dónde conseguirlas
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los equipos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las principales cadenas de supermercados del país mantienen activas sus promociones en pequeños electrodomésticos y, entre ellas, las tostadoras son de lo más buscado. Con descuentos que llegan al 40% y opciones de pago en cuotas, las tiendas ofrecen modelos básicos, inoxidables y vintage a precios muy por debajo de los de lista.
Los descuentos disponibles en Carrefour
Carrefour es uno de los supermercados con más variedad y rebajas profundas, con modelos que incluso superan el 40% de descuento.
- Mandine vintage beige (MTS1000C) – $49.000 — 40% OFF (antes $83.000)
- Mandine pan francés (MT8616) – $33.000 — 37% OFF (antes $53.000)
- Mandine XL (MTXL1600) – $65.000 — 40% OFF (antes $109.000)
- Atma vintage roja (TOAT21VRP) – $34.999 — 61% OFF (antes $90.199)
- Whitenblack ATWB01 – $22.619 — 35% OFF (antes $34.799)
- Kanjihome KJH TM80005 – $27.000 — 18% OFF (antes $33.000)
- Daewoo TO8121W – $28.999 — 25% OFF (antes $39.149)
- Oster TSSTTR500 – $64.000 — 20% OFF (antes $80.000)
- Aiwa AWK-TO700N – $28.999 — 25% OFF (antes $39.149)
- Cuk by Gadnic blanca – $25.149 — 23% OFF (antes $32.694)
- Cuk by Gadnic negra – $43.699 — 23% OFF (antes $56.808,99)
- Electrolux ETS10 inox (8 niveles) – $42.999 — 20% OFF (antes $53.999)
Qué tener en cuenta antes de elegir una tostadora
- Revisar si tiene niveles de tostado regulables.
- Ver el consumo (W) según la potencia buscada.
- Evaluar si necesitás ranuras XL o multislice.
- Comparar si te conviene inoxidable o plástico según el uso.
