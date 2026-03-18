El supermercado que te hace descuentos en tu cumpleaños: lo que tenés que saber
Quien festeje su natalicio durante este mes puede ahorrarse por lo menos $40.000 en una compra para celebrar como se lo merece.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
El supermercado Coto decidió tirar la casa por la ventana y lanzó un beneficio que permite un ahorro real y directo, transformando las compras en un verdadero festejo.
Cómo conseguir el 40% de ahorro en supermercado Coto por tu cumpleaños
El beneficio forma parte del programa Comunidad Coto, el club de fidelización de la empresa. Si sos miembro y cumplís años en marzo (o en cualquier mes del año, ya que la promo es rotativa), la cadena te envía un regalo, un cupón del 40% de descuento para tu próxima compra online.
Es un código único que se activa en la plataforma de Coto Digital y que, en muchos casos, se promociona como "sin tope de reintegro" en categorías seleccionadas.
Qué productos podés comprar con descuento en supermercado Coto
La promoción no es para productos que nadie quiere, sino que apunta directo al corazón del festejo. Si tenés el cupón, podés aplicarlo en una variedad de rubros que son clave para armar una buena reunión o, simplemente, para stockear la heladera con productos de primera calidad.
Las categorías que entran en este ahorro del 40% incluyen:
- Panadería y catering: tortas, masas finas y esos sándwiches de miga de elaboración propia que son un clásico de la cadena.
- Fiambrería y copetín: quesos de todo tipo, fiambres seleccionados y snacks para que no falte nada en la picada.
- Bebidas: acá es donde muchos hacen la diferencia. Entran jugos, aguas, gaseosas y, para brindar fuerte, cervezas, vinos y otras bebidas blancas.
Imaginate hacer una compra de $100.000 pesos en bebidas y pagar solo $60.000. Ese es el nivel de encanto.
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