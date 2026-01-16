El supermercado que te prepara para el verano: todo lo necesario para la playa con descuentos
En plena temporada de calor, una reconocida cadena de supermercados lanzó una promoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Con una compra mínima, los clientes pueden llevarse una reposera de regalo, ideal para disfrutar de las vacaciones en la playa. La iniciativa generó furor entre los consumidores, aunque tiene una condición clave que conviene tener en cuenta antes de ir a comprar.
Como ya ocurrió en veranos anteriores, Coto activó una acción promocional exclusiva para la Costa Atlántica, pensada especialmente para quienes hacen sus compras durante la temporada turística. La noticia comenzó a circular a través de cuentas especializadas en ahorro y ofertas, y fue confirmada por varios usuarios que ya lograron canjear el beneficio.
La promoción consiste en regalar una reposera por cada determinado monto de compra, con un tope máximo por persona, y es válida únicamente en sucursales seleccionadas.
Las promociones en reposeras y artículos de playa
En sucursales del AMBA y zonas turísticas, las rebajas más agresivas se concentran en productos seleccionados de temporadas anteriores, aunque también hay descuentos relevantes en artículos de primera marca. Por ejemplo, reposeras plegables muestran rebajas del 30% al 40%, mientras que conservadoras y sombrillas alcanzan descuentos de hasta el 50% sobre el precio de lista.
Desde la cadena explican que la iniciativa forma parte de una estrategia para dinamizar el consumo estacional, en un verano marcado por la búsqueda de precios y promociones por parte de los hogares.
En las últimas semanas, distintas cadenas reforzaron sus acciones comerciales para captar al consumidor veraniego, con ofertas agresivas, cuotas sin interés y descuentos directos, especialmente en productos no esenciales. En ese escenario, el supermercado busca diferenciarse con una propuesta integral: alimentos, bebidas y equipamiento para la playa en un solo lugar.
La campaña también refleja un cambio en el comportamiento del gasto: frente a vacaciones más cortas o escapadas de fin de semana, los consumidores priorizan equiparse una sola vez y reutilizar los productos, lo que explica el interés por aprovechar rebajas significativas antes de viajar.
Con estas ofertas, Coto busca capitalizar la temporada alta y reforzar su posicionamiento en categorías estacionales, en un verano donde el precio vuelve a ser el principal factor de decisión. Para los consumidores, la ecuación es clara: equiparse para la playa con descuentos de hasta el 50% puede marcar la diferencia en el presupuesto total de las vacaciones.
