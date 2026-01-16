El supermercado que te prepara para el verano: todo lo necesario para la playa con descuentos

En las últimas semanas, distintas cadenas reforzaron sus acciones comerciales para captar al consumidor veraniego, con ofertas agresivas, cuotas sin interés y descuentos directos, especialmente en productos no esenciales. En ese escenario, el supermercado busca diferenciarse con una propuesta integral: alimentos, bebidas y equipamiento para la playa en un solo lugar.

La campaña también refleja un cambio en el comportamiento del gasto: frente a vacaciones más cortas o escapadas de fin de semana, los consumidores priorizan equiparse una sola vez y reutilizar los productos, lo que explica el interés por aprovechar rebajas significativas antes de viajar.

Con estas ofertas, Coto busca capitalizar la temporada alta y reforzar su posicionamiento en categorías estacionales, en un verano donde el precio vuelve a ser el principal factor de decisión. Para los consumidores, la ecuación es clara: equiparse para la playa con descuentos de hasta el 50% puede marcar la diferencia en el presupuesto total de las vacaciones.