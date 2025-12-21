Ofertas imperdibles: las promos disponibles de supermercado para renovar el placard
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las prendas de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto y Carrefour lanzaron ofertas, promociones y cuotas en distintos artículos, entre ellos la indumentaria. De esta manera, es posible encontrar remeras, bermudas, vestidos y shorts con hasta 50% de rebajas y en cuotas, según el modelo y el lugar.
Lo cierto es que desde hace tiempo tanto Coto como Carrefour se convirtieron en grandes jugadores de la industria textil, ya sea con sus marcas propias o importadas.
Las promos disponibles en Coto
Coto tiene hasta 50% de descuento en algunas de sus prendas, como por ejemplo las remeras para hombre, que pueden conseguirse por menos de $7.000.
- Remeras Top Design: $11.99,40 (40% de descuento)
- Remera con estampa: $6.499 (50% de descuento)
- Remera Top Design: 16.199 (40% de descuento)
- Ojotas hombre: $6.599 (40% de descuento)
- Bermudas Top Design: $32.999 (40% de descuento)
- Bermuda China Top Design: $29.999 (40% de descuento)
- Vestido dama corto: $14.994 (40% de descuento)
- Vestido dama corto animal print: $26.999 (40% de descuento)
- Musculosa dama: $9.599 (40% de descuento)
Las promos disponibles en Carrefour
En tanto, Carrefour ofrece para algunos modelos 70% de descuento en la segunda unidad, con la posibilidad de combinar distintas prendas. También tiene la chance de pagar en hasta tres cuotas sin interés sus remeras que parten desde los $11.700.
Vende las remeras con 70% de descuento en la segunda unidad (combinable) y en tres cuotas sin interés:
- Remera Everlast: $21.443
- Remera Tex Oversize lisa: $11.694
- Short Tex: $15.990
- Calza corta Tex: $17.990
- Short trekking Tex: $35.990 (tres cuotas sin interés)
- Pantalón Tex Denim: $49.990
- Musculosa Everlast: $14.293,50 (70% off en la segunda unidad y tres cuotas sin interés)
- Musculosa Tex Jersey: $8.443 (70% off en la segunda unidad y tres cuotas sin interés)
