MinutoUno

Las ofertas en un supermercado para ahorrar hasta un 50% de descuento

Lifestyle

Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en su canal online y apuntan a consumidores que priorizan el precio en un contexto de inflación persistente.

Las ofertas en un supermercado para ahorrar hasta un 50% de descuento

Con el correr de los años, la cadena dejó de ser exclusivamente un supermercado para alimentos y amplió su propuesta con marcas propias, productos importados y un catálogo cada vez más amplio de ropa, calzado y artículos básicos. La estrategia busca competir con locales especializados del sector textil, ofreciendo conveniencia, variedad y promociones frecuentes.

En ese marco, Coto se posiciona como una alternativa para quienes buscan prendas de uso diario a valores más accesibles, sin resignar opciones para adultos, niños y bebés.

Las mejores oportunidades para ahorrar en Coto

Entre las promociones vigentes, se destacan rebajas importantes en prendas básicas y de temporada. En algunos casos, las remeras y artículos de verano pueden conseguirse a precios sensiblemente más bajos que en comercios tradicionales.

Un relevamiento realizado durante enero en la tienda online de Coto permitió identificar algunas de las ofertas más relevantes:

  • Bermuda cargo de gabardina: $23.999,40 (40% de descuento)

  • Body manga larga: $12.999,50 (50% de descuento)

  • Body manga larga liso petróleo talle 6 meses: $11.199,00

  • Musculosa blanca Top Design XL: $10.799,40 (40% de descuento)

  • Ojotas para dama: $6.599,40 (40% de descuento)

  • Ojotas para hombre: $6.599,40 (40% de descuento)

  • Remera dama talle 4 Aero: $6.499,50 (50% de descuento)

  • Remera estampada blanca talle XXL: $12.599,40 (40% de descuento)

  • Remera niña manga corta lisa lila talle 12: $4.799,40 (40% de descuento)

  • Remera niño básica negra talle 6: $8.399,40 (40% de descuento)

  • Remera oversize bordada talle XXL: $12.599,40 (40% de descuento)

  • Vestido corto para mujer: $14.994 (40% de descuento)

  • Zapatillas caballero Top Design talle 44: $39.999

Estas promociones varían según stock y sucursal, pero reflejan el objetivo de la cadena de mantener precios competitivos en indumentaria básica.

Las sucursales más elegidas

En diciembre, Coto dio un nuevo paso en su estrategia comercial al comenzar a vender prendas de la marca internacional H&M en sucursales seleccionadas. El anuncio generó fuerte repercusión en redes sociales, donde usuarios compartieron precios y disponibilidad de productos.

Las sucursales donde se pueden encontrar prendas de H&M son:

  • Abasto: Agüero 616

  • Ciudadela: Comesaña 4056

  • Nordelta: Agustín M. García 5858

  • Tortugas: Panamericana Km 36,5

  • Moreno: Victorica 660

  • Mar del Plata: Av. Jorge Newbery 4750

En cuanto a los precios relevados de esta marca, se destacan:

  • Blusa dama: $30.999

  • Camisa dama: $45.999

  • Jeans: $40.000

  • Pantalón: $39.999

  • Pantalón dama beige: $45.999

  • Pantalón dama denim: $45.999

  • Remeras cortas: desde $19.000

  • Short dama: $39.999

  • Top dama corto: $24.999

  • Vestido dama corto: $45.999

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas