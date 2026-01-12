Las ofertas en un supermercado para ahorrar hasta un 50% de descuento
Las ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en su canal online y apuntan a consumidores que priorizan el precio en un contexto de inflación persistente.
Con el correr de los años, la cadena dejó de ser exclusivamente un supermercado para alimentos y amplió su propuesta con marcas propias, productos importados y un catálogo cada vez más amplio de ropa, calzado y artículos básicos. La estrategia busca competir con locales especializados del sector textil, ofreciendo conveniencia, variedad y promociones frecuentes.
En ese marco, Coto se posiciona como una alternativa para quienes buscan prendas de uso diario a valores más accesibles, sin resignar opciones para adultos, niños y bebés.
Las mejores oportunidades para ahorrar en Coto
Entre las promociones vigentes, se destacan rebajas importantes en prendas básicas y de temporada. En algunos casos, las remeras y artículos de verano pueden conseguirse a precios sensiblemente más bajos que en comercios tradicionales.
Un relevamiento realizado durante enero en la tienda online de Coto permitió identificar algunas de las ofertas más relevantes:
-
Bermuda cargo de gabardina: $23.999,40 (40% de descuento)
Body manga larga: $12.999,50 (50% de descuento)
Body manga larga liso petróleo talle 6 meses: $11.199,00
Musculosa blanca Top Design XL: $10.799,40 (40% de descuento)
Ojotas para dama: $6.599,40 (40% de descuento)
Ojotas para hombre: $6.599,40 (40% de descuento)
Remera dama talle 4 Aero: $6.499,50 (50% de descuento)
Remera estampada blanca talle XXL: $12.599,40 (40% de descuento)
Remera niña manga corta lisa lila talle 12: $4.799,40 (40% de descuento)
Remera niño básica negra talle 6: $8.399,40 (40% de descuento)
Remera oversize bordada talle XXL: $12.599,40 (40% de descuento)
Vestido corto para mujer: $14.994 (40% de descuento)
Zapatillas caballero Top Design talle 44: $39.999
Estas promociones varían según stock y sucursal, pero reflejan el objetivo de la cadena de mantener precios competitivos en indumentaria básica.
Las sucursales más elegidas
En diciembre, Coto dio un nuevo paso en su estrategia comercial al comenzar a vender prendas de la marca internacional H&M en sucursales seleccionadas. El anuncio generó fuerte repercusión en redes sociales, donde usuarios compartieron precios y disponibilidad de productos.
Las sucursales donde se pueden encontrar prendas de H&M son:
-
Abasto: Agüero 616
Ciudadela: Comesaña 4056
Nordelta: Agustín M. García 5858
Tortugas: Panamericana Km 36,5
Moreno: Victorica 660
Mar del Plata: Av. Jorge Newbery 4750
En cuanto a los precios relevados de esta marca, se destacan:
-
Blusa dama: $30.999
Camisa dama: $45.999
Jeans: $40.000
Pantalón: $39.999
Pantalón dama beige: $45.999
Pantalón dama denim: $45.999
Remeras cortas: desde $19.000
Short dama: $39.999
Top dama corto: $24.999
Vestido dama corto: $45.999
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario