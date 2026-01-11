Ofertas para el verano: los supermercados con promociones en trajes de baño
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar las prendas de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Coto y Carrefour lanzaron ofertas, promociones y cuotas en distintos artículos, entre ellos la indumentaria. De esta manera, es posible encontrar trajes de baño con hasta 50% de rebajas y en cuotas, según el modelo y el lugar.
Lo cierto es que desde hace tiempo tanto Coto como Carrefour se convirtieron en grandes jugadores de la industria textil, ya sea con sus marcas propias o importadas.
Descuentos en trajes de baño en Coto
En Coto se ofrecen distintos modelos de mallas y bikinis para niñas y bebés con descuentos del 40% sobre el precio regular. Entre las opciones disponibles figuran:
- Bikini Nena Lisa color petróleo en talles 8 y 16, con valor final de $13.199,40 frente a un precio regular de $21.999.
- Bikini Nena Rayas Marino, en talles 8 y 10, también con un 40% de descuento y precio final de $13.199,40.
- Bikini Nena Volados Flores, en talles 12 y 16, con el mismo nivel de rebaja y valor final de $13.199,40.
- Bikini Niña/o Estampado Batik Celeste, disponible en talles 8 y 10, con precio final de $8.399,40 frente a $13.999.
- Bikini Niña/o Estampado Rayas con Volados, en talles del 6 al 16, con precio de $8.999,40 respecto del valor original de $14.999.
También se incluyen mallas para bebés con descuentos del 40%:
- Malla Bebé con short verde, talle 6 meses, a $13.799,40 (precio regular $22.999).
- Malla Bebé short camel, disponible en talles 6 meses y 1 año, a $8.999,40 (antes $14.999).
- Malla Bebé con short rosa, talle 9 meses, a $13.799,40 (antes $22.999).
Las promociones aplican sobre precios de lista y corresponden a modelos seleccionados.
Promociones en Carrefour con 50% de descuento y cuotas
En Carrefour se incorporó un amplio listado de trajes de baño de la marca Urb, con rebajas del 50% y posibilidad de financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjeta Cencosud. Los descuentos aplican a prendas femeninas, infantiles y para bebés.
Entre los artículos destacados se encuentran:
- Bikini volados liso Urb, disponible desde talle S hasta XXL, con precio final de $17.499,50 frente a $34.999.
- Bikini panal sol Urb, del talle XS al XXL, también a $17.499,50 con el mismo nivel de rebaja.
- Corpiño liso triangular Urb, en talles 40 al 46, con precio final de $7.499,50 frente a $14.999.
- Bombacha bikini textura roja Urb, del talle S al XXL, a $8.499,50 (precio regular $16.999).
En el segmento infantil y bebés:
- Malla beba manga larga con cierre Urb, para talles de 12 a 36 meses, a $19.999,50 respecto de $39.999.
- Malla niña Bright Shell Urb, en talles 4 al 12, a $14.999,50 frente a $29.999.
- Conjunto beba manga larga Baby Dino Urb, de 12 a 36 meses, a $19.999,50.
- Conjunto beba manga larga Cherry Urb, en los mismos talles y mismo valor final.
También se incluyen otras piezas:
- Bombacha bikini alta ananá Urb, del talle S al XXL, a $7.499,50.
- Top con breteles liso Urb, en talles 46 al 52, a $8.499,50.
- Vedetina lisa Urb, del talle 40 al 46, a $7.499,50.
Las cuotas sin interés con tarjeta Cencosud están disponibles según vigencia comercial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario