Ofertas para el verano: los supermercados con promociones en trajes de baño

Malla Bebé con short verde, talle 6 meses, a $13.799,40 (precio regular $22.999).

Malla Bebé short camel, disponible en talles 6 meses y 1 año, a $8.999,40 (antes $14.999).

Malla Bebé con short rosa, talle 9 meses, a $13.799,40 (antes $22.999).

Las promociones aplican sobre precios de lista y corresponden a modelos seleccionados.

Promociones en Carrefour con 50% de descuento y cuotas

En Carrefour se incorporó un amplio listado de trajes de baño de la marca Urb, con rebajas del 50% y posibilidad de financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés utilizando tarjeta Cencosud. Los descuentos aplican a prendas femeninas, infantiles y para bebés.

Entre los artículos destacados se encuentran:

Bikini volados liso Urb, disponible desde talle S hasta XXL, con precio final de $17.499,50 frente a $34.999.

Bikini panal sol Urb, del talle XS al XXL, también a $17.499,50 con el mismo nivel de rebaja.

Corpiño liso triangular Urb, en talles 40 al 46, con precio final de $7.499,50 frente a $14.999.

Bombacha bikini textura roja Urb, del talle S al XXL, a $8.499,50 (precio regular $16.999).

En el segmento infantil y bebés:

Malla beba manga larga con cierre Urb, para talles de 12 a 36 meses, a $19.999,50 respecto de $39.999.

Malla niña Bright Shell Urb, en talles 4 al 12, a $14.999,50 frente a $29.999.

Conjunto beba manga larga Baby Dino Urb, de 12 a 36 meses, a $19.999,50.

Conjunto beba manga larga Cherry Urb, en los mismos talles y mismo valor final.

También se incluyen otras piezas:

Bombacha bikini alta ananá Urb, del talle S al XXL, a $7.499,50.

Top con breteles liso Urb, en talles 46 al 52, a $8.499,50.

Vedetina lisa Urb, del talle 40 al 46, a $7.499,50.

Las cuotas sin interés con tarjeta Cencosud están disponibles según vigencia comercial.