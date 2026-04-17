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El supermercado que tiene descuentos disponibles por todo abril

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Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los alimentos y artefactos de tu hogar.

El supermercado que tiene descuentos disponibles por todo abril.

El supermercado que tiene descuentos disponibles por todo abril.

Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.

Si bien muchas cadenas mantienen acuerdos exclusivos con entidades bancarias específicas, los supermercados Coto destacan este mes por la continuidad de dos beneficios que tienen una característica distintiva: son transversales. Estas promociones, que ya venían funcionando con éxito, han sido confirmadas para todo el mes de abril de 2026.

Los descuentos de Coto en abril

Las ofertas incluyen distintos productos dentro del supermercado y se concentran principalmente en rubros de alta rotación. Entre ellos aparecen carnes, verduras, pescados, panificados y bebidas, con valores promocionales que se mantienen durante el período de la campaña. A continuación las mejores promociones:

  • Martes de 20% de reintegro en compras presenciales exclusivo con modo acumulable con otros productos pagando con QR desde la app de tu banco o con app MODO. Tope de reintegro $25.000 por mes con un mínimo de compra de $60.000.

Del lunes 6 al domingo 12 de abril ofertas semanales de carnes, verduras, pescadería, frescos y elaborados:

Carnicería

  • Parrillada regional $10500 kg

  • Cuadril de novillito: $15.699 por kilo

  • Marucha de novillito: $11.600 por kilo

  • Chuletas de paleta o paleta de cerdo con hueso: $4.800 por kilo

  • Medallones, nuggets y supremas de pollo rebozado: $6.000 por kilo

  • Nuggets y supremas de jamón y queso rebozado congelado: $6.500 por kilo

  • Pata muslo de pollo con piel congelada: $3.999 por kilo

  • Muslo de pollo con piel congelado marca Coto: $4.599 por kilo

  • Patas de pollo con piel congeladas marca Coto: $4.599 por kilo

  • Pata muslo de pollo sin piel congelada marca Coto: $6.100 por kilo

Verdulería

  • Limón: $2.399 por kilo

  • Cebolla de verdeo: $1.299 por paquete

  • Zanahoria: $1.299 por kilo

  • Pomelo: $2499 por kilo

  • Mandarina: $1499 por kilo

  • Espinaca: $1499 por kilo

  • Zapallo anco selección $399 por kilo

  • Tomate deshidratado: $2.199,90 por 100 gramos

  • Castañas de cajú: $3.199,90 por 100 gramos

Pescadería

  • Filet de Meluzón despeinado sin piel congelado: $1099 x 100gr

  • Medallones de merluza rebozados congelados: $489 x 100gr

  • Varitas surimi congeladas: $1699 x 100gr

  • Langostino entero crudo pelado congelado: $3200 x 100gr

25% de descuento en Latitude 45 productos de pescadería congelados:

  • Filet de trucha grande con piel congelada: $2999 x 100gr

  • Calamar entero congelado: $1199 x 100gr

  • Mejillon pelado chileno congelado: $1299 x 100gr

Panificados

  • 35% en sandwich de miga llevanod 6 iguales del mismo valor

  • 30% de descuento en pizzetas/prepizzas de tomate o cebolla

  • 25% de descuento en menú listos de varios tipos

  • 3x2 en canelones de ricota y queso/ espinaca y parmesano / pollo y verdura

  • 30% de descuento en pan mignon

  • 2x1 en panzottis de verdura y jamon/ ricota y queso/ pollo, verdura y jamón

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