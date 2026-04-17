El supermercado que tiene descuentos disponibles por todo abril
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los precios de los alimentos y artefactos de tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Si bien muchas cadenas mantienen acuerdos exclusivos con entidades bancarias específicas, los supermercados Coto destacan este mes por la continuidad de dos beneficios que tienen una característica distintiva: son transversales. Estas promociones, que ya venían funcionando con éxito, han sido confirmadas para todo el mes de abril de 2026.
Los descuentos de Coto en abril
Las ofertas incluyen distintos productos dentro del supermercado y se concentran principalmente en rubros de alta rotación. Entre ellos aparecen carnes, verduras, pescados, panificados y bebidas, con valores promocionales que se mantienen durante el período de la campaña. A continuación las mejores promociones:
- Martes de 20% de reintegro en compras presenciales exclusivo con modo acumulable con otros productos pagando con QR desde la app de tu banco o con app MODO. Tope de reintegro $25.000 por mes con un mínimo de compra de $60.000.
Del lunes 6 al domingo 12 de abril ofertas semanales de carnes, verduras, pescadería, frescos y elaborados:
Carnicería
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Parrillada regional $10500 kg
Cuadril de novillito: $15.699 por kilo
Marucha de novillito: $11.600 por kilo
Chuletas de paleta o paleta de cerdo con hueso: $4.800 por kilo
Medallones, nuggets y supremas de pollo rebozado: $6.000 por kilo
Nuggets y supremas de jamón y queso rebozado congelado: $6.500 por kilo
Pata muslo de pollo con piel congelada: $3.999 por kilo
Muslo de pollo con piel congelado marca Coto: $4.599 por kilo
Patas de pollo con piel congeladas marca Coto: $4.599 por kilo
Pata muslo de pollo sin piel congelada marca Coto: $6.100 por kilo
Verdulería
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Limón: $2.399 por kilo
Cebolla de verdeo: $1.299 por paquete
Zanahoria: $1.299 por kilo
Pomelo: $2499 por kilo
Mandarina: $1499 por kilo
Espinaca: $1499 por kilo
Zapallo anco selección $399 por kilo
Tomate deshidratado: $2.199,90 por 100 gramos
Castañas de cajú: $3.199,90 por 100 gramos
Pescadería
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Filet de Meluzón despeinado sin piel congelado: $1099 x 100gr
Medallones de merluza rebozados congelados: $489 x 100gr
Varitas surimi congeladas: $1699 x 100gr
Langostino entero crudo pelado congelado: $3200 x 100gr
25% de descuento en Latitude 45 productos de pescadería congelados:
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Filet de trucha grande con piel congelada: $2999 x 100gr
Calamar entero congelado: $1199 x 100gr
Mejillon pelado chileno congelado: $1299 x 100gr
Panificados
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35% en sandwich de miga llevanod 6 iguales del mismo valor
30% de descuento en pizzetas/prepizzas de tomate o cebolla
25% de descuento en menú listos de varios tipos
3x2 en canelones de ricota y queso/ espinaca y parmesano / pollo y verdura
30% de descuento en pan mignon
2x1 en panzottis de verdura y jamon/ ricota y queso/ pollo, verdura y jamón
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