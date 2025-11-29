El supermercado que está liquidando decoración navideña a buenos precios
Todos los detalles para que aproveches y vayas a los lugares que no sufren modificaciones en los montos de los adornos que visten de color a tu hogar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Cadenas de supermercados como Carrefour liquidan productos de decoración navideña con descuentos de hasta 35% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, dependiendo del comercio y el producto.
Las ofertas disponibles en Carrefour
- Set de 10 bochas Carrefour plateadas mate brillo 6 cm – $5.193,50 — 35% OFF (antes $7.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set de 10 bochas Carrefour doradas mate brillo 6 cm (modelos surtidos) – $5.193,50 — 35% OFF (antes $7.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco rojo 8 cm (modelos surtidos) – $1.293,50 — 35% OFF (antes $1.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Globo liso brillante 50 mm oro – $2.333,50 — 35% OFF (antes $3.590) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Globo liso brillante 50 mm plata – $2.333,50 — 35% OFF (antes $3.590) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set de 3 bochas blancas decoradas 7.8 cm – $4.933,50 — 35% OFF (antes $7.590) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha Carrefour transparente myfirx 10 cm (modelos surtidos) – $3.243,50 — 35% OFF (antes $4.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco polyfoam 8 cm (modelos surtidos) – $1.293,50 — 35% OFF (antes $1.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco lentejuela 8 cm (modelos surtidos) – $1.943,50 — 35% OFF (antes $2.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha deco nieve 8 cm (modelos surtidos) – $1.943,50 — 35% OFF (antes $2.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set de 4 bochas Carrefour transparentes blancas 8 cm – $6.493,50 — 35% OFF (antes $9.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Set 3 bochas blancas decoradas 7.8 cm – $3.893,50 — 35% OFF (antes $5.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha pintadas 8 cm (modelos surtidos) – $3.243,50 — 35% OFF (antes $4.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha ballerina blanca 8 cm – $3.243,50 — 35% OFF (antes $4.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha gansa 8 cm – $4.543,50 — 35% OFF (antes $6.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
- Bocha santa 8x7x10 cm – $3.893,50 — 35% OFF (antes $5.990) – 2do al 80% Mi Carrefour Crédito / 2do al 80% Cuenta Digital / 2do al 70% Combinable
