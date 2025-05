El supermercado reconocido por tener las computadoras a muy buen precio

Además de notebooks, también se ofrecen All in One, PCs de escritorio y hasta modelos gamer. Todo depende de las necesidades del usuario: desde quienes buscan una opción básica para estudiar o trabajar hasta quienes quieren rendimiento alto para edición o juegos.

Los descuentos ideales para comprar computadoras

En Coto, hay promociones que incluyen:

image.png

Notebooks que bajan de $1.299.999 a $1.039.999,20 para miembros de Comunidad, en 12 cuotas sin interés .

Modelos exclusivos online con rebajas del 35% , como una notebook que pasa de $1.199.999 a $779.999,35 en 6 cuotas sin interés .

Opciones más accesibles como una notebook que baja de $479.999 a $311.999,35, con pagos en 6 cuotas fijas de $51.999,89.

En Carrefour, las ofertas más destacadas son:

image.png

La Netgreen 14” con 50% de descuento , de $1.199.000 a $599.000 , con 6 cuotas sin interés .

La Asus Vivobook 16 con procesador i3, con 20% de rebaja , a $799.000 en 9 cuotas .

Notebooks gamer como la Lenovo Legion o la Gigabyte Aorus, con rebajas de 26% a 29% , todas en 12 cuotas sin interés .

También hay ofertas en Macbooks y All in One de HP.

En Changomas, las opciones incluyen:

image.png

Notebook Gfast 15.6” con 10% de descuento , a $404.989 en 4 cuotas sin interés .

Modelos Lenovo Ryzen 7 y HP Pavilion con precios ajustados y cuotas sin impuestos nacionales .

Variantes de la línea Lenovo Slim, con buena relación entre precio y rendimiento.

Estas promociones tienen stock limitado y condiciones especiales según el canal de compra, por lo que conviene revisar cada sitio oficial antes de decidir.