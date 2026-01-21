El truco casero con ácido salicílico para tener una piel suave y linda

Convertido en truco casero, el ácido salicílico dejó de ser exclusivo del acné juvenil y ganó protagonismo en el cuidado de la piel madura. En personas mayores de 50 años, este beta hidroxiácido ayuda a renovar la piel, suavizar la textura, atenuar manchas y recuperar el brillo natural que suele apagarse con el paso del tiempo.