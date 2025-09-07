 El truco casero para blanquear los electrodomésticos con un solo ingrediente

Para potenciar el efecto, se cubre la zona tratada con film transparente, evitando que el producto se evapore demasiado rápido. Se deja actuar por al menos 30 minutos y luego se enjuaga con un paño húmedo antes de secar con otro limpio.

El agua oxigenada actúa descomponiendo las moléculas responsables del tono amarillento, sin dañar el material ni generar manchas, a diferencia de otros productos como lavandina o vinagre. Además, desinfecta la superficie, un beneficio extra para electrodomésticos que se usan a diario. Este truco casero combina efectividad, bajo costo y facilidad, ayudando a prolongar la vida útil de los aparatos.