La reflexión de Gaspi sobre la muerte que se volvió viral tras la accidente aéreo en Brasil

gaspi muete

El fragmento cobró relevancia tras confirmarse su fallecimiento y miles de seguidores comenzaron a compartirlo en las redes sociales.

"Una vida por delante": el sentido homenaje de Pollo Vignolo a Gaspi en plena transmisión del Mundial 2026

El periodista Sebastián "Pollo" Vignolo se tomó los primeros minutos de la transmisión oficial del Mundial 2026 para expresar su profundo dolor por la muerte del youtuber argentino "Gaspi" antes del encuentro entre Países Bajos y Japón por la señal de Disney+.

La trágica noticia del accidente aéreo en Río de Janeiro, que le costó la vida a Gaspar Prim Díaz a los 23 años, sigue generando repercusiones en todos los ámbitos de los medios y la comunicación. En el arranque de la cobertura del partido mundialista, el relator interrumpió el análisis estrictamente deportivo para dedicarle un sentido mensaje al joven influencer.

"Conmovidos en la Argentina y por supuesto en el mundo también, por el fallecimiento en un accidente en Brasil, de Gaspi, con tan solo 23 años, toda una vida por delante", comenzó expresando Vignolo con notable seriedad frente al micrófono.

El conductor destacó el impacto que el creador de contenido de humor negro y transgresor provocaba en su millonaria comunidad de seguidores, enviando sus condolencias directas a los seres queridos del joven. "Un youtuber argentino muy querido, gran persona. Nuestros respetos, nuestros saludos a la familia. Y en nombre de todos sus colegas comunicadores lo sentimos muchísimo", lamentó.

Con estas palabras en una de las pantallas más importantes del torneo, el ámbito del periodismo deportivo tradicional se sumó a las infinitas muestras de dolor digitales, reconociendo el valor y la llegada que tenía Gaspi como una de las figuras más potentes de las nuevas plataformas de comunicación.