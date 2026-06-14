Las claves a tener en cuenta antes de salir a la ruta con el auto, según la IA
Una guía práctica armada por la herramienta tecnológica que junta tips clave para planear un viaje prolijo, evitar olvidos y salir sin estrés.
La inteligencia artificial advierte que organizar un viaje en plena temporada alta puede volverse estresante entre pasajes, alojamiento, valijas y traslados, sobre todo cuando coincide con las fiestas. Para evitar olvidos y sumar tranquilidad, recomienda ordenar la planificación con anticipación y seguir una lista de consejos clave que ayuden a viajar sin imprevistos.
A veces se realizan largos viajes para llegar a destino, por eso es importante acondicionar el auto para evitar problemas.
Lo primero que se debe revisar del auto antes de salir a la ruta
Los expertos en mecánica señalan que hay un punto importante a tener en cuenta para no quedar varado en medio de la banquina: el sistema de refrigeración.
El chequeo preventivo es una necesidad. Si bien muchos revisan primero el aceite, el sistema de refrigeración es el que suele fallar ante la ola de calor y el auto cargado.
Si el líquido se ve amarronado o con sedimentos significa que perdió sus propiedades y tiene que ser reemplazado por completo. No usar agua de la canilla porque el sarro destruye las galerías del motor.
Una vez que el motor está apagado y frío se presionan las mangueras principales, si están rígidas hay riesgo inminente de rotura por presión. En tanto, hay que realizar un chequeo y encender el aire acondicionado. Eso debería forzar el arranque del ventilador. Si no lo hace, el motor podría recalentar en un embotellamiento de ruta.
También es importante asegurarse la lubricación y revisar la varilla con el auto nivelado. No puede faltar aceite y hay que saber que el aceite nuevo soporta mejor la fricción constante de un viaje largo.
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