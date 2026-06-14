Las claves a tener en cuenta antes de salir a la ruta con el auto, según la IA

Si el líquido se ve amarronado o con sedimentos significa que perdió sus propiedades y tiene que ser reemplazado por completo. No usar agua de la canilla porque el sarro destruye las galerías del motor.

Una vez que el motor está apagado y frío se presionan las mangueras principales, si están rígidas hay riesgo inminente de rotura por presión. En tanto, hay que realizar un chequeo y encender el aire acondicionado. Eso debería forzar el arranque del ventilador. Si no lo hace, el motor podría recalentar en un embotellamiento de ruta.

También es importante asegurarse la lubricación y revisar la varilla con el auto nivelado. No puede faltar aceite y hay que saber que el aceite nuevo soporta mejor la fricción constante de un viaje largo.