Alerta por frío extremo en el AMBA: qué día tendrá temperaturas bajo cero y cuándo suben las marcas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó advertencias por la nueva ola de frío polar y se espera una seguidilla gélida en Buenos Aires.
Luego de un inicio de fin de semana inestable, arrancó una nueva seguidilla de frío extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la antesala al invierno, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarilla por temperaturas extremas que también alcanzaba a otras provincias.
El termómetro se desplomó desde este domingo, luego de lo que fue un sábado por la tarde y noche pasado por agua. La jornada del medio del fin de semana largo tuvo buenas condiciones, pero con una mínima que arrancó en los 3 grados en la Ciudad y en -1 en el conurbano bonaerense.
Regía en este sentido un aviso del organismo nacional. Se trata de una advertencia de nivel amarillo, por "efecto leve a moderado en la salud" y que indica que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".
Cuántos días con frío extremo se vienen en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el lunes feriado sería de los días más fríos del año, con cielo algo nublado en la mañana y despejado en el resto de la jornada; junto a temperaturas de 3 grados bajo cero de mínima en el conurbano, subiendo a 15 de máxima.
Se espera un leve ascenso térmico para el inicio de la nueva semana, pero todavía con mínimas de una cifra. El martes tendría cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 17 grados.
Para el miércoles, se anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que subiría hasta los 14.
El jueves podría regresar la inestabilidad, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas se presentarían de entre 7 y 13 grados, todavía haciéndose sentir el frío.
Para cerrar la semana, el viernes tendría nuevamente clima estable pero gélido, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas oscilando entre 8 y 13 grados.
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