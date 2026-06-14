Alerta por frío extremo en el AMBA: qué día tendrá temperaturas bajo cero y cuándo suben las marcas

Cuántos días con frío extremo se vienen en el AMBA

De acuerdo con el SMN, el lunes feriado sería de los días más fríos del año, con cielo algo nublado en la mañana y despejado en el resto de la jornada; junto a temperaturas de 3 grados bajo cero de mínima en el conurbano, subiendo a 15 de máxima.

image Seguidilla de frío extremo en Buenos Aires.

Se espera un leve ascenso térmico para el inicio de la nueva semana, pero todavía con mínimas de una cifra. El martes tendría cielo despejado en la madrugada y mañana y algo nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 17 grados.

Para el miércoles, se anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que subiría hasta los 14.

El jueves podría regresar la inestabilidad, con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas se presentarían de entre 7 y 13 grados, todavía haciéndose sentir el frío.

Para cerrar la semana, el viernes tendría nuevamente clima estable pero gélido, con cielo mayormente nublado y marcas térmicas oscilando entre 8 y 13 grados.