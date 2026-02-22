Truco casero: el paso a paso para desmoldar una torta sin complicaciones

Es un recurso simple, económico y fácil de aplicar, ideal tanto para principiantes como para quienes buscan mejorar sus resultados en la repostería casera. El paso a paso del truco casero para desmoldar tortas:

Verter dos vasos grandes de agua fría o a temperatura ambiente en un recipiente amplio, como una asadera o fuente grande.

o a en un recipiente amplio, como una o fuente grande. Colocar dentro el molde con la torta recién salida del horno, procurando que el agua cubra la base externa del molde.

recién salida del horno, procurando que el agua cubra la base externa del molde. Dejar reposar unos minutos para que el cambio de temperatura actúe y afloje la preparación.

Retirar el molde del agua y desmoldar la torta con cuidado, como se hace habitualmente.

Al publicar el contenido, la tiktoker explicó que decidió compartir este truco casero de cocina mientras preparaba un bizcocho, con la intención de ayudar a quienes no tienen experiencia a evitar errores comunes. La reacción de los usuarios fue inmediata: cientos de comentarios destacaron lo útil del consejo y agradecieron la técnica para lograr tortas caseras que salgan enteras, sin roturas ni partes pegadas.