Truco casero: el paso a paso para desmoldar una torta sin complicaciones
En TikTok explotó un truco casero infalible que resuelve un clásico de la cocina: cómo desmoldar la torta sin que se pegue ni se rompa en el intento.
Detrás de este práctico truco casero que mejora un paso clave en la cocina diaria está Lostiledi Alma, una creadora nacida en Italia que supera los 103 mil seguidores en TikTok. En su cuenta se especializa en difundir tips caseros, hacks de hogar y consejos de cocina pensados para resolver problemas cotidianos de forma simple y accesible.
Tal como explica en su propio perfil, su contenido reúne trucos y soluciones caseras que buscan facilitar las tareas de la casa y optimizar el tiempo en la rutina diaria.
El procedimiento para desmoldar una torta sin problemas
El video donde se revela este efectivo truco casero para la cocina ya superó ampliamente el 1,8 millón de reproducciones y acumuló más de 62 mil “me gusta” en TikTok, confirmando el interés que generan las soluciones prácticas de repostería.
Allí, la creadora italiana muestra de forma sencilla cómo evitar que el bizcochuelo o la torta casera se peguen al molde al momento de retirarlos, uno de los contratiempos más habituales en la cocina hogareña que puede arruinar el resultado final.
El método, que ella misma describe como un clásico truco de la abuela, se basa en un pequeño contraste de temperatura que facilita que la preparación se desprenda sin esfuerzo ni roturas.
Es un recurso simple, económico y fácil de aplicar, ideal tanto para principiantes como para quienes buscan mejorar sus resultados en la repostería casera. El paso a paso del truco casero para desmoldar tortas:
- Verter dos vasos grandes de agua fría o a temperatura ambiente en un recipiente amplio, como una asadera o fuente grande.
- Colocar dentro el molde con la torta recién salida del horno, procurando que el agua cubra la base externa del molde.
- Dejar reposar unos minutos para que el cambio de temperatura actúe y afloje la preparación.
- Retirar el molde del agua y desmoldar la torta con cuidado, como se hace habitualmente.
Al publicar el contenido, la tiktoker explicó que decidió compartir este truco casero de cocina mientras preparaba un bizcocho, con la intención de ayudar a quienes no tienen experiencia a evitar errores comunes. La reacción de los usuarios fue inmediata: cientos de comentarios destacaron lo útil del consejo y agradecieron la técnica para lograr tortas caseras que salgan enteras, sin roturas ni partes pegadas.
