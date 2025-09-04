El truco casero para dejar las prendas impecables sin secarropas

Por otro lado para mantener tus prendas libres de olores molestos y prolongar su vida útil, podés usar vinagre blanco o bicarbonato de sodio de manera individual, mantener una buena ventilación en el hogar y realizar un mantenimiento regular del lavarropas.

Estas medidas ayudan a que la ropa se seque más rápido en los días fríos, evitan la acumulación de humedad que puede afectar la salud y la casa, y garantizan que tus prendas queden siempre frescas y en buen estado.