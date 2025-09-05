El truco casero para limpiar las manchas difíciles de la mesada
Descubrí el truco casero sencillo y efectivo, con cosas que tenés a mano en tu casa, para eliminar hasta las manchas más rebeldes de la mesada.
Te contamos el secreto de un truco casero sencillo para la limpieza del hogar y para mantener los espacios en buen estado, sabemos que muchas veces se complica porque parecen necesarios productos caros o específicos para lograr una higiene profunda.
Aunque el limón y el vinagre suelen ser aliados bastante conocidos y útiles, hay otros elementos que todos tenemos en casa y que resultan igual de efectivos. En esta nota, te contamos un truco casero infalible con objetos de uso cotidiano que te van a permitir eliminar las manchas más difíciles de la mesada sin gastar de más.
El truco para terminar con las manchas difíciles en la mesada
Durante la cocción, las manchas de grasa en la mesada son moneda corriente. Este truco casero con un cubito de hielo acelera la solidificación del aceite y te permite despegar la suciedad sin esfuerzo ni productos agresivos, ideal para la limpieza de la cocina y también para vitrocerámica. Paso a paso para sacar la grasa con hielo:
- Dejá enfriar la superficie. Evitá quemarte y no apliques hielo sobre zonas muy calientes.
- Apoyá un cubito de hielo directamente sobre la mancha y frotá suave en movimientos cortos.
- Esperá unos segundos hasta que la grasa se endurezca y se “despegue” de la superficie.
- Retirá los restos con una bayeta de microfibra húmeda, sin rascar.
- Secá la zona con un paño limpio para evitar aureolas y humedad.
- Si persiste alguna marca, repetí el proceso o finalizá con una pasada de vinagre blanco bien diluido y volvé a secar.
Si tu mesada es de un material delicado, conviene probar el truco primero en un rincón poco visible para asegurarte de que no la dañe. Es importante evitar el uso de esponjas abrasivas, ya que pueden rayar superficies como acero, mármol, granito o vitrocerámica.
Para prevenir salpicaduras de aceite mientras cocinás, lo mejor es usar una tapa antisalpicaduras o bajar un poco la intensidad del fuego. Este método funciona porque el hielo solidifica la grasa y, al endurecerse, se desprende fácilmente sin necesidad de refregar ni esparcir la suciedad.
