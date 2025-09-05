El truco casero para limpiar las manchas difíciles de la mesada

El truco para terminar con las manchas difíciles en la mesada

Durante la cocción, las manchas de grasa en la mesada son moneda corriente. Este truco casero con un cubito de hielo acelera la solidificación del aceite y te permite despegar la suciedad sin esfuerzo ni productos agresivos, ideal para la limpieza de la cocina y también para vitrocerámica. Paso a paso para sacar la grasa con hielo: