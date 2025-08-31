El truco para desinfectar tus alimentos de forma segura

Lavá cada fruta y verdura con bastante agua potable para sacar la suciedad superficial.

con bastante para sacar la suciedad superficial. Prepará una solución con media taza de vinagre de alcohol por cada cuatro litros de agua .

. Sumergí los alimentos en la mezcla y dejalos reposar al menos 20 minutos .

. Sacá las frutas y verduras de la solución y enjuagalas de nuevo con agua limpia .

. Dejalas escurrir y secar antes de comerlas o guardarlas en la heladera.

Con este método podés reducir la cantidad de microorganismos, mantener los alimentos frescos y garantizar una manipulación segura de alimentos en tu casa. En el caso de los huevos, no conviene sumergirlos en agua porque su cáscara es porosa y podría absorber líquidos. La forma más segura de desinfectarlos es rociándolos con alcohol al 70% en pequeñas cantidades y dejándolos secar antes de guardarlos.

Para los alimentos envasados, lo recomendable es higienizar únicamente la superficie externa del paquete usando alcohol o lavandina, siempre respetando las diluciones indicadas para evitar riesgos y mantener la seguridad alimentar