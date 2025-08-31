El truco para desinfectar tus alimentos de forma segura
Un truco casero que permite desinfectar frutas y verduras de forma segura, sin necesidad de alcohol ni lavandina, utilizando ingredientes que todos suelen tener en casa.
Un truco casero permite mantener la higiene en el hogar y la correcta manipulación de alimentos sin riesgos. Los especialistas advierten que el uso de alcohol o lavandina, aunque eficaz para limpiar superficies y envases, puede ser peligroso si se aplica directamente sobre frutas, verduras u otros alimentos frescos.
Este método seguro ayuda a proteger la salud y a mantener los comestibles libres de contaminantes de manera sencilla.
El truco casero para desinfectar los alimentos sencillamente
Mantener tus frutas y verduras limpias y libres de gérmenes es más fácil de lo que parece si usás un ingrediente que todos tenemos en casa: el vinagre de alcohol.
Según la ingeniera química Mariana Lorenzo, del CEPROCOR, y la viróloga Alicia Cámara, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el vinagre funciona como un desinfectante natural, ideal para sacar bacterias, virus y cualquier resto de suciedad de los alimentos frescos.
Usarlo es sencillo, no presenta riesgos para la salud, y ayuda a evitar intoxicaciones o problemas gastrointestinales por comer productos mal lavados. Cómo aplicar el truco casero con vinagre:
- Lavá cada fruta y verdura con bastante agua potable para sacar la suciedad superficial.
- Prepará una solución con media taza de vinagre de alcohol por cada cuatro litros de agua.
- Sumergí los alimentos en la mezcla y dejalos reposar al menos 20 minutos.
- Sacá las frutas y verduras de la solución y enjuagalas de nuevo con agua limpia.
- Dejalas escurrir y secar antes de comerlas o guardarlas en la heladera.
Con este método podés reducir la cantidad de microorganismos, mantener los alimentos frescos y garantizar una manipulación segura de alimentos en tu casa. En el caso de los huevos, no conviene sumergirlos en agua porque su cáscara es porosa y podría absorber líquidos. La forma más segura de desinfectarlos es rociándolos con alcohol al 70% en pequeñas cantidades y dejándolos secar antes de guardarlos.
Para los alimentos envasados, lo recomendable es higienizar únicamente la superficie externa del paquete usando alcohol o lavandina, siempre respetando las diluciones indicadas para evitar riesgos y mantener la seguridad alimentar
