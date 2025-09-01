No sabías: el truco casero para blanquear las sábanas sin usar lavandina

Su propuesta es muy simple: colocar las fundas en remojo durante una hora en agua caliente, sumando una cucharada de oxígeno activo, un quitamanchas y otra de jabón en escamas. Esta mezcla logra que las fibras liberen la suciedad más profunda y absorban los agentes limpiadores de manera pareja, eliminando esas manchas que los lavados comunes no logran sacar.