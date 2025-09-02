El truco con un alimento de la cocina para las manchas en la cara
Un truco casero con alimentos asegura revitalizar el tono de la piel de forma natural, sin químicos fuertes ni gastar grandes sumas de dinero.
La mascarilla de arroz se transformó en un truco casero popular entre quienes quieren mejorar el tono de la piel y unificar el cutis de manera natural. Viralizada en TikTok por creadores como @bedside_convo, esta receta combina granos de arroz cocidos y su agua, aprovechando sus propiedades calmantes y despigmentantes.
La simplicidad del método y la facilidad para conseguir los alimentos necesarios en cualquier cocina la convierten en una opción económica y práctica. Además, permite cuidar la piel sin recurrir a productos costosos o químicos agresivos, ofreciendo un resultado suave y natural. Este tipo de remedios caseros destaca por su efectividad y accesibilidad, haciendo que cada vez más personas se animen a incorporarlos en su rutina de cuidado facial diaria.
Cómo realizar el truco que quita las manchas de la cara
En varias culturas asiáticas, especialmente en Japón y Corea del Sur, el arroz ha sido un ingrediente clave en los rituales de cuidado facial gracias a su riqueza en antioxidantes y minerales. El agua que se obtiene al remojar o cocinar los granos, conocida como agua de arroz, contiene almidón que calma la piel y ayuda a reducir rojeces.
Aplicada tras la mascarilla, funciona como un tónico natural que, mediante movimientos circulares, genera una ligera fricción, favorece la renovación celular y disminuye gradualmente la apariencia de manchas con el uso constante.
Para preparar este truco casero con alimentos, se sugiere usar arroz blanco de grano corto o mediano y cocinarlo en abundante agua. Una vez listo, se separan los granos y el líquido. Los granos se trituran hasta formar una pasta que se aplica sobre la piel limpia durante 15 minutos, luego se enjuaga con agua tibia. Para potenciar los efectos despigmentantes, se puede rociar la piel con el agua de arroz como tónico final.
Aunque es un método económico y práctico, se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña, sobre todo en pieles sensibles o con afecciones dermatológicas. Expertos como la Academia Europea de Dermatología aconsejan priorizar la seguridad y consultar con un especialista si hay condiciones severas. Además, el uso de protector solar es indispensable para prevenir nuevas manchas y mantener los resultados. Con constancia, esta mascarilla combina tradición y efectividad, ofreciendo un rostro más uniforme y revitalizado de forma natural.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario