El truco con un alimento de la cocina para las manchas en la cara

Aunque es un método económico y práctico, se recomienda hacer una prueba en una zona pequeña, sobre todo en pieles sensibles o con afecciones dermatológicas. Expertos como la Academia Europea de Dermatología aconsejan priorizar la seguridad y consultar con un especialista si hay condiciones severas. Además, el uso de protector solar es indispensable para prevenir nuevas manchas y mantener los resultados. Con constancia, esta mascarilla combina tradición y efectividad, ofreciendo un rostro más uniforme y revitalizado de forma natural.