El truco casero para preparar "el sánguche perfecto"
Con este truco casero, conocé la versión catalana del sándwich mixto y seguí los pasos del chef para un relleno sabroso y pan crocante.
Un truco casero permite recrear este ícono con el punto justo de crocancia. El sándwich mixto es un clásico de la cocina que trascendió las fronteras inglesas del siglo XVIII para conquistar distintos rincones de Europa. Todos los detalles en la siguiente nota.
Su sencillez y sabor irresistible lo convirtieron en una opción muy popular, sobre todo a mediados del siglo XX, cuando bares y cafeterías de ciudades como Madrid y Barcelona lo incorporaron con un estilo renovado. En la capital catalana, alcanzó aún mayor fama bajo el nombre de bikini, en honor a la discoteca inaugurada en la avenida Diagonal en los años 50.
El truco para el "sánguche" perfecto
Con el paso del tiempo, los catalanes hicieron suyo el término bikini para identificar al clásico sándwich mixto, otorgándole una identidad propia y un aire más distintivo. Dentro de las recetas que circulan, una de las más llamativas es la del reconocido chef Jordi Cruz, quien suma cinco estrellas Michelin a su trayectoria y propone un método diferente para lograr un resultado perfecto.
El primer truco casero de Cruz comienza con el pan. Recomienda colocarlo unos minutos en el congelador antes de prepararlo, ya que así mantiene mejor su forma, no se quema en la cocción y consigue una textura crujiente por fuera, mientras que por dentro se conserva tierno y esponjoso.
En cuanto al relleno, el chef insiste en elegir fiambres de buena calidad, especialmente un jamón cocido premium. Según explica, invertir un poco más en un buen producto marca la diferencia. Incluso sugiere probar alternativas como la butifarra catalana o la cabeza de jabalí, ideales para sumar jugosidad y matices de sabor.
Respecto al queso, Cruz recomienda variedades suizas como Gruyère o Raclette, y francesas como Comté o Saint-Félicien. Estos quesos, combinados con el jamón, generan una fusión cremosa y deliciosa. Para potenciar la unión entre pan y relleno, aconseja añadir un queso untable o una opción suave que facilite la mezcla.
La cocción es otro punto clave: conviene precalentar la sandwichera o usar una sartén a fuego bajo, presionando suavemente para lograr un dorado parejo y mayor estabilidad. Un detalle final es untar manteca fundida en la superficie externa antes de servir, logrando así un acabado dorado y tentador.
Gracias a este procedimiento, el bikini catalán trasciende el concepto de simple sándwich mixto y se transforma en una propuesta gourmet, ideal para reuniones informales o para disfrutar de un almuerzo rápido, lleno de sabor y con ese toque especial que solo aporta un buen truco casero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario