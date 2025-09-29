El truco casero para preparar "el sánguche perfecto"

En cuanto al relleno, el chef insiste en elegir fiambres de buena calidad, especialmente un jamón cocido premium. Según explica, invertir un poco más en un buen producto marca la diferencia. Incluso sugiere probar alternativas como la butifarra catalana o la cabeza de jabalí, ideales para sumar jugosidad y matices de sabor.

Respecto al queso, Cruz recomienda variedades suizas como Gruyère o Raclette, y francesas como Comté o Saint-Félicien. Estos quesos, combinados con el jamón, generan una fusión cremosa y deliciosa. Para potenciar la unión entre pan y relleno, aconseja añadir un queso untable o una opción suave que facilite la mezcla.

La cocción es otro punto clave: conviene precalentar la sandwichera o usar una sartén a fuego bajo, presionando suavemente para lograr un dorado parejo y mayor estabilidad. Un detalle final es untar manteca fundida en la superficie externa antes de servir, logrando así un acabado dorado y tentador.

Gracias a este procedimiento, el bikini catalán trasciende el concepto de simple sándwich mixto y se transforma en una propuesta gourmet, ideal para reuniones informales o para disfrutar de un almuerzo rápido, lleno de sabor y con ese toque especial que solo aporta un buen truco casero.