Cuánto cuesta ir a Mar del Plata durante el fin de semana largo de octubre: por poca demanda bajan los precios

De entrada, ir a Mar del Plata, saliendo de Capital Federal con un auto mediano, entre peajes y nafta se pueden gastar cerca de 60 mil pesos, menos de un tanque lleno si no se va a una velocidad importante.

Todavía hay, en los días previos y posteriores, al fin de semana largo pasajes para ir en tren, que tienen un valor máximo 27 mil pesos y mínimo de $22.500.

tren a mar del plata

En micro, saliendo de Retiro o Liniers, el abanico de precios es importante porque hay ofertas para ir a la Ciudad de Mar del Plata por 30 mil pesos mientras que hay empresas que cobran $72 mil.

Para hospedarse, en base doble, hay hoteles de 1 y 2 estrellas que ofrecen pasar las dos noches con valores que van de los 50 mil pesos a los $80.000

image

En cuanto a departamentos y casas, alquilando en plataformas como Airbnb, se pueden conseguir hospedajes por 20 dólares en el día, con ubicación céntrica.

En consecuencia, una pareja, sin hijos, yendo en auto, por ejemplo, puede gastar -sin contar la comida- alrededor de 120 mil pesos para ir tres días a Mar del Plata este fin de semana largo de octubre.