Cuánto cuesta ir a Mar del Plata durante el fin de semana largo de octubre: por poca demanda bajan los precios
El fin de semana largo del octubre, que recién se definió hace pocos días, suele ser el más importante del año luego de los feriados de carnaval. Mar del Plata espera mucha gente.
El sector turístico en general, por en Mar del Plata en particular, celebró la decisión de que el fin de semana del 12 de octubre, que cae domingo, sea largo, transformando en día no laborable al viernes 10.
Para el sector, muy golpeado en este año, es muy importante ese fin de semana largo porque históricamente es de los más importantes a nivel gente, que lo aprovecha para descansar y para reservar para la temporada de verano, en este caso la del año 2026.
Cuánto cuesta ir a Mar del Plata
Los precios para alquilar en Mar del Plata, tanto en departamentos como en casas y hoteles bajaron bastante porque todavía el nivel de reservas no es importante, algo lógico teniendo en cuenta que este fin de semana largo se definió hace pocos días.
De entrada, ir a Mar del Plata, saliendo de Capital Federal con un auto mediano, entre peajes y nafta se pueden gastar cerca de 60 mil pesos, menos de un tanque lleno si no se va a una velocidad importante.
Todavía hay, en los días previos y posteriores, al fin de semana largo pasajes para ir en tren, que tienen un valor máximo 27 mil pesos y mínimo de $22.500.
En micro, saliendo de Retiro o Liniers, el abanico de precios es importante porque hay ofertas para ir a la Ciudad de Mar del Plata por 30 mil pesos mientras que hay empresas que cobran $72 mil.
Para hospedarse, en base doble, hay hoteles de 1 y 2 estrellas que ofrecen pasar las dos noches con valores que van de los 50 mil pesos a los $80.000
En cuanto a departamentos y casas, alquilando en plataformas como Airbnb, se pueden conseguir hospedajes por 20 dólares en el día, con ubicación céntrica.
En consecuencia, una pareja, sin hijos, yendo en auto, por ejemplo, puede gastar -sin contar la comida- alrededor de 120 mil pesos para ir tres días a Mar del Plata este fin de semana largo de octubre.
