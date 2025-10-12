El truco compartido por una doctora para combatir el insomnio sin pastillas

Además, la especialista recomienda otros métodos complementarios, como remojar los pies en agua tibia durante 10 minutos o tomar una ducha templada una o dos horas antes de acostarse. Ambos hábitos pueden ayudar a dormirse entre 7 y 10 minutos más rápido, según estudios recientes.

En conclusión, antes de recurrir a fármacos o suplementos, adoptar hábitos simples y naturales puede marcar una gran diferencia. La ciencia demuestra que pequeños ajustes, como abrigar los pies antes de dormir, constituyen un truco casero efectivo para conciliar el sueño más rápido y lograr un descanso reparador.