El truco compartido por una doctora para combatir el insomnio sin pastillas
Una médica de Harvard comparte un truco casero sencillo y respaldado por la ciencia para dormir mejor, sin recurrir a fármacos ni suplementos.
Conciliar el sueño puede ser todo un desafío, pero la doctora Trisha Pasricha, de Harvard, revela un truco casero natural y comprobado por la ciencia para dormir mejor, sin necesidad de medicamentos ni suplementos, ayudando a quienes pasan horas dando vueltas en la cama a lograr un descanso reparador de forma sencilla y segura.
El truco para conciliar el sueño de una forma fácil y sencilla
Según la especialista, utilizar medias para dormir puede reducir de manera considerable el tiempo que se tarda en conciliar el sueño. La doctora Trisha Pasricha, médica e investigadora de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó al Washington Post que se trata de un truco casero fácil y natural, científicamente comprobado. “Calentar los pies induce somnolencia y puede ser tan efectivo como varios medicamentos de venta libre para dormir”, señaló.
El secreto está en cómo el calor afecta la piel: al abrigar los pies, los vasos sanguíneos se dilatan, lo que facilita la dispersión del calor corporal y ayuda al cuerpo a entrar en un estado de reposo. “Décadas de estudios respaldan este fenómeno. El calor dilata los vasos sanguíneos y permite que el cuerpo se enfríe, favoreciendo el sueño”, añadió Pasricha.
La dilatación de los vasos sanguíneos permite que el cuerpo pierda temperatura central más rápido, enviando al cerebro la señal de que es momento de descansar. De esta manera, usar medias crea un entorno térmico ideal que facilita dormirse de manera natural.
Además, la especialista recomienda otros métodos complementarios, como remojar los pies en agua tibia durante 10 minutos o tomar una ducha templada una o dos horas antes de acostarse. Ambos hábitos pueden ayudar a dormirse entre 7 y 10 minutos más rápido, según estudios recientes.
En conclusión, antes de recurrir a fármacos o suplementos, adoptar hábitos simples y naturales puede marcar una gran diferencia. La ciencia demuestra que pequeños ajustes, como abrigar los pies antes de dormir, constituyen un truco casero efectivo para conciliar el sueño más rápido y lograr un descanso reparador.
