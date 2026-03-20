El truco casero para que las frutas duren más tiempo

Para poner en práctica este truco casero, no hace falta equipamiento especial ni procesos complejos. La clave está en aplicar un tratamiento breve pero efectivo:

Prepará una mezcla con una taza de agua y una o dos cucharadas de vinagre de arroz o vinagre blanco suave .

o . Sumergí la fruta cortada en la solución durante un máximo de 60 segundos.

Retirala rápidamente para evitar que el sabor del vinagre modifique su gusto original.

Escurrí bien y secá la fruta con cuidado.

Guardala en la heladera en un recipiente adecuado.

Este truco casero funciona especialmente bien en frutas propensas al oscurecimiento como manzana, pera o palta. También es ideal para preparar con anticipación una ensalada de frutas, ya que ayuda a evitar que ingredientes como banana o durazno se pongan oscuros o pierdan consistencia.

Un detalle clave: eliminar la humedad externa antes de refrigerar es fundamental para prevenir moho y conservar mejor la calidad de la fruta.