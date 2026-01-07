El truco casero para terminar con el sarro de las canillas
Cómo eliminar la acumulación de cal en los grifos con una mezcla económica de vinagre y agua, el paso a paso para dejarlos limpios y brillantes.
El truco casero para eliminar el sarro de las canillas se volvió una de las respuestas más usadas en hogares donde el agua dura deja manchas y opaca el brillo. La acumulación de minerales como calcio y magnesio no solo afecta lo estético, también puede tapar salidas de agua y acelerar el desgaste de grifos y accesorios.
Frente a este problema cotidiano, existe una alternativa simple, económica y efectiva que permite remover la cal incrustada sin recurrir a productos abrasivos ni gastar de más.
El paso a paso para terminar con el sarro en las canillas
Para eliminar de forma efectiva el sarro en las canillas, la limpieza debe hacerse con tiempo y siguiendo un procedimiento ordenado.
El método a base de vinagre blanco y agua es uno de los más recomendados porque actúa directamente sobre los restos de calcio y magnesio, responsables de las manchas opacas y la pérdida de brillo en grifos y accesorios.
Además, es una alternativa económica, fácil de aplicar y menos agresiva que muchos productos industriales. Acá te compartimos el paso a paso detallado:
- Preparar la mezcla colocando vinagre blanco y agua en partes iguales dentro de un pulverizador limpio. Agitar suavemente para integrar ambos líquidos.
- Rociar la solución sobre toda la superficie afectada, prestando especial atención a las uniones, roscas y salidas de agua, donde el sarro suele acumularse con mayor intensidad.
- Dejar actuar la mezcla entre 10 y 20 minutos, según el nivel de incrustación. En casos de sarro más persistente, se puede cubrir la zona con un paño embebido en la solución para potenciar el efecto.
- Frotar con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra, realizando movimientos circulares para desprender los depósitos sin dañar el acabado de la canilla.
- Enjuagar cuidadosamente con agua tibia, asegurándose de eliminar todo resto de vinagre y suciedad desprendida.
- Secar de inmediato con un trapo limpio y seco para evitar nuevas marcas de agua y prolongar el brillo de la superficie.
- Repetir el procedimiento una vez por semana o cada quince días, según la dureza del agua, para prevenir la reaparición del sarro.
Este proceso no solo mejora el aspecto de las canillas, sino que también ayuda a conservar su funcionamiento y alargar la vida útil de los accesorios del baño y la cocina. Un poco de constancia le gana al sarro, sin épica innecesaria.
