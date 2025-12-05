El truco casero para terminar con los pelos en el desagüe
Un creador de TikTok mostró un método casero que arrasa en redes para despegar esos pelos que se acumulan bajo la rejilla del desagote de la bañera.
La limpieza del baño puede ser un desafío, y este truco casero se volvió clave para mantener todo desinfectado y evitar gérmenes, incluso cuando aparecen esos molestos pelos que quedan trabados en la rejilla del desagüe de la bañera.
Un creador de contenido dedicado a los tips del hogar mostró el método que permite retirar no solo los pelos, sino también la suciedad pegada. La técnica es rápida, práctica e higiénica, y evita gastar de más en productos químicos que no sirven.
El paso a paso para terminar con los pelos en el desagüe
En su cuenta de TikTok, valdornest comparte desde cómo acomodar una corbata hasta la forma más simple de abrir una lata de gaseosa. Y cuando se mete con el baño, explica de manera clara qué hacer para mantener los desagües limpios, despejados y sin ese olor desagradable que aparece cuando la mugre se acumula.
Los pelos que quedan visibles sobre la rejilla representan apenas una parte mínima del problema. Dentro del caño suele formarse una masa mucho más grande, mezclada con restos de jabón, crema y suciedad que se compactan y vuelven cada vez más difícil retirarlos sin ayuda de un truco casero práctico como este.
Con este sistema, se desprende todo lo que queda trabado en cuestión de segundos. Y al finalizar, conviene tirar abundante agua bien caliente para arrastrar cualquier residuo jabonoso que haya quedado pegado en la tubería, dejando el desagüe del baño libre, más higiénico y funcionando como nuevo.
Sólo se necesita un elemento económico, accesible y muy fácil de conseguir: un sorbete de cartón o plástico, incluso uno usado, porque igual funciona perfecto y evita gastar plata de más en productos químicos que no siempre dan resultado.
Paso a paso del truco casero para eliminar los pelos del desagüe:
- Tomar un sorbete y una tijera.
- Hacer varios cortes en diagonal sin llegar a separar el sorbete.
- Abrir las puntas de esos cortes hacia afuera.
- Insertar el sorbete, con las puntas hacia arriba, en el agujero de la rejilla de la bañadera.
- Girar con cuidado y retirar: los pelos quedan enganchados y salen sin esfuerzo.
- Repetir el proceso varias veces en cada orificio del desagüe para lograr una limpieza más profunda y completa.
