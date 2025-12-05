El truco casero para terminar con los pelos en el desagüe

El paso a paso para terminar con los pelos en el desagüe

En su cuenta de TikTok, valdornest comparte desde cómo acomodar una corbata hasta la forma más simple de abrir una lata de gaseosa. Y cuando se mete con el baño, explica de manera clara qué hacer para mantener los desagües limpios, despejados y sin ese olor desagradable que aparece cuando la mugre se acumula.