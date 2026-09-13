Qué podría llegar a pasar si se coloca papel de aluminio en la heladera: por qué no es recomendable

Entre las comidas con las que conviene prestar especial atención aparecen las pastas con salsa de tomate, carnes marinadas y ensaladas con ingredientes cítricos. El problema puede aumentar cuando estos alimentos quedan envueltos directamente con la lámina durante varios días.

La temperatura también tiene incidencia. El uso de papel aluminio con alimentos sometidos a temperaturas elevadas puede incrementar la transferencia y generar un deterioro microscópico de la lámina. Por eso, las condiciones no son exactamente las mismas al envolver un alimento seco y frío que al utilizarlo durante determinadas preparaciones calientes.

En cambio, productos como pan, arroz o algunas verduras presentan condiciones diferentes y no generan la misma interacción que las preparaciones especialmente ácidas o saladas.

Para almacenar sobras durante varios días, una alternativa es recurrir a recipientes herméticos de vidrio o bolsas aptas para conservar alimentos. El papel aluminio puede continuar utilizándose para cubrir o trasladar determinadas comidas durante períodos breves, pero conviene evitar el contacto prolongado cuando se trata de preparaciones que pueden favorecer la transferencia del metal.

De esta manera, no se trata de eliminar completamente el papel aluminio de la cocina, sino de elegir en qué situaciones utilizarlo y optar por otros recipientes cuando los alimentos permanecerán varios días dentro de la heladera.