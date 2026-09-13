Qué podría llegar a pasar si se coloca papel de aluminio en la heladera: por qué no es recomendable
Determinadas comidas pueden favorecer la transferencia de pequeñas cantidades del metal, especialmente cuando permanecen en contacto durante períodos prolongados.
El papel de aluminio ocupa un lugar habitual en las cocinas por su practicidad. Se utiliza para envolver alimentos, cubrir recipientes o guardar preparaciones que sobraron después de una comida. Sin embargo, su utilización para conservar ciertos productos en la heladera comenzó a ser analizada debido a cómo puede reaccionar el material frente a determinados alimentos.
La principal cuestión no está relacionada con guardar papel aluminio dentro de la heladera, sino con dejarlo en contacto directo y prolongado con comidas ácidas o con una elevada concentración de sal. Bajo determinadas condiciones, pequeñas cantidades de aluminio pueden migrar desde la lámina hacia los alimentos.
Esto no significa que utilizar ocasionalmente este material represente necesariamente un peligro inmediato. El organismo puede eliminar cantidades reducidas de aluminio, pero los especialistas apuntan principalmente a evitar una exposición innecesaria y repetida cuando existen otras alternativas para almacenar los alimentos.
Por este motivo, la recomendación cambia según qué tipo de comida se quiera conservar. Preparaciones con tomate, cítricos, marinadas o abundante sal requieren mayores cuidados que productos secos o alimentos que solamente permanecerán envueltos durante un período breve.
Factores químicos que aceleran la transferencia y deterioro de la lámina
Uno de los factores más importantes es la acidez de los alimentos. Las preparaciones con un pH bajo pueden favorecer la interacción con el aluminio y aumentar la transferencia del metal. Algo similar puede ocurrir cuando existe una concentración elevada de sal.
Entre las comidas con las que conviene prestar especial atención aparecen las pastas con salsa de tomate, carnes marinadas y ensaladas con ingredientes cítricos. El problema puede aumentar cuando estos alimentos quedan envueltos directamente con la lámina durante varios días.
La temperatura también tiene incidencia. El uso de papel aluminio con alimentos sometidos a temperaturas elevadas puede incrementar la transferencia y generar un deterioro microscópico de la lámina. Por eso, las condiciones no son exactamente las mismas al envolver un alimento seco y frío que al utilizarlo durante determinadas preparaciones calientes.
En cambio, productos como pan, arroz o algunas verduras presentan condiciones diferentes y no generan la misma interacción que las preparaciones especialmente ácidas o saladas.
Para almacenar sobras durante varios días, una alternativa es recurrir a recipientes herméticos de vidrio o bolsas aptas para conservar alimentos. El papel aluminio puede continuar utilizándose para cubrir o trasladar determinadas comidas durante períodos breves, pero conviene evitar el contacto prolongado cuando se trata de preparaciones que pueden favorecer la transferencia del metal.
De esta manera, no se trata de eliminar completamente el papel aluminio de la cocina, sino de elegir en qué situaciones utilizarlo y optar por otros recipientes cuando los alimentos permanecerán varios días dentro de la heladera.
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