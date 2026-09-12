Poner papel de aluminio en la escoba: para qué sirve el truco viral y por qué todos lo recomiendan

De esta manera, la suciedad más liviana puede resultar más sencilla de juntar y retirar, especialmente en aquellos rincones o juntas donde suele acumularse. También puede evitar que determinadas partículas vuelvan a quedar rápidamente pegadas sobre la superficie después de pasar la escoba.

Para probar el método solamente es necesario tomar un trozo de papel de aluminio y colocarlo alrededor de la zona inferior de la escoba, procurando que permanezca firme mientras se realiza la limpieza.

Beneficios para recolectar pelos y polvo sin que se adhieran a las cerdas

Uno de los principales beneficios atribuidos a este truco es que puede ayudar a evitar que los pelos y las pelusas queden atrapados entre las cerdas. Esto puede resultar especialmente práctico en hogares donde viven mascotas y la acumulación de pelo obliga a limpiar los pisos con frecuencia.

También facilita la recolección del polvo fino que normalmente se dispersa mientras se barre, permitiendo concentrarlo para retirarlo con mayor facilidad. Al mismo tiempo, al disminuir la electricidad estática, se busca reducir la posibilidad de que nuevas partículas vuelvan a adherirse inmediatamente al suelo.

Otro punto a favor es que el aluminio puede actuar como una protección adicional para las cerdas de la escoba, reduciendo parte del contacto directo con determinadas superficies y ayudando a disminuir su desgaste.

Para mantener el efecto, el papel debe reemplazarse cuando se encuentre demasiado arrugado, roto, sucio o deteriorado. La frecuencia dependerá de cuánto se utilice la escoba y del tipo de superficie sobre la que se aplique el truco.

Así, con un elemento económico y fácil de conseguir, este método viral propone simplificar una de las tareas más habituales de limpieza y evitar que pelos, polvo y pelusas compliquen el barrido cotidiano.