Poner papel de aluminio en la escoba: para qué sirve el truco viral y por qué todos lo recomiendan
El truco se popularizó en las redes sociales y promete facilitar la eliminación de polvo, pelos y pelusas durante el barrido.
Los trucos caseros de limpieza se multiplicaron durante los últimos años en las redes sociales. Muchos de ellos utilizan productos económicos que ya están presentes en el hogar y prometen simplificar algunas de las tareas cotidianas sin necesidad de comprar elementos específicos.
Uno de los métodos que comenzó a ganar popularidad consiste en colocar papel de aluminio en la escoba antes de barrer. Aunque a simple vista puede parecer extraño, quienes recomiendan este procedimiento aseguran que permite recolectar con mayor facilidad algunas de las partículas que suelen quedar adheridas al piso o atrapadas entre las cerdas.
El método está especialmente pensado para lidiar con polvo fino, pelos y pelusas, que muchas veces se dispersan durante el barrido. El secreto detrás del truco estaría relacionado con la electricidad estática que se genera cuando distintos materiales entran en contacto.
Explicación sobre el efecto de la electricidad estática al barrer distintas superficies
Al barrer superficies como pisos flotantes, cerámicos o vinílicos, el movimiento y el roce pueden generar electricidad estática. Esto contribuye a que partículas muy livianas, como pelos, pelusas o polvo, permanezcan adheridas al suelo o a las propias cerdas de la escoba.
El papel aluminio puede intervenir sobre este fenómeno debido a las propiedades conductoras del metal. Al colocarlo alrededor de la base o de una parte de las cerdas de la escoba, el truco busca modificar la acumulación de electricidad estática que se produce durante el barrido.
De esta manera, la suciedad más liviana puede resultar más sencilla de juntar y retirar, especialmente en aquellos rincones o juntas donde suele acumularse. También puede evitar que determinadas partículas vuelvan a quedar rápidamente pegadas sobre la superficie después de pasar la escoba.
Para probar el método solamente es necesario tomar un trozo de papel de aluminio y colocarlo alrededor de la zona inferior de la escoba, procurando que permanezca firme mientras se realiza la limpieza.
Beneficios para recolectar pelos y polvo sin que se adhieran a las cerdas
Uno de los principales beneficios atribuidos a este truco es que puede ayudar a evitar que los pelos y las pelusas queden atrapados entre las cerdas. Esto puede resultar especialmente práctico en hogares donde viven mascotas y la acumulación de pelo obliga a limpiar los pisos con frecuencia.
También facilita la recolección del polvo fino que normalmente se dispersa mientras se barre, permitiendo concentrarlo para retirarlo con mayor facilidad. Al mismo tiempo, al disminuir la electricidad estática, se busca reducir la posibilidad de que nuevas partículas vuelvan a adherirse inmediatamente al suelo.
Otro punto a favor es que el aluminio puede actuar como una protección adicional para las cerdas de la escoba, reduciendo parte del contacto directo con determinadas superficies y ayudando a disminuir su desgaste.
Para mantener el efecto, el papel debe reemplazarse cuando se encuentre demasiado arrugado, roto, sucio o deteriorado. La frecuencia dependerá de cuánto se utilice la escoba y del tipo de superficie sobre la que se aplique el truco.
Así, con un elemento económico y fácil de conseguir, este método viral propone simplificar una de las tareas más habituales de limpieza y evitar que pelos, polvo y pelusas compliquen el barrido cotidiano.
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