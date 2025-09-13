El supermercado que liquida pavas eléctricas con 20% de descuento: dónde y cómo conseguirlas

image

Si bien estas promociones no son acumulables con otras ofertas del sitio, representan una oportunidad real de ahorro en artículos de cocina de primera necesidad. Además, en algunos casos la plataforma habilita opciones de financiación que varían según el producto y el medio de pago seleccionado.

Coto refuerza su estrategia digital con liquidaciones que van del 20% al 40% en diferentes categorías, y las pavas eléctricas se suman a la lista de artículos más buscados. Lo recomendable es verificar disponibilidad y condiciones antes de concretar la compra, ya que la demanda suele agotar el stock rápidamente.