El supermercado que liquida pavas eléctricas con 20% de descuento: dónde y cómo conseguirlas
Un supermercado lanzó una oferta especial en pavas eléctricas con rebajas que superan los $9.000. Una oportunidad ideal.
Los supermercados vienen ofreciendo rebajas destacadas en indumentaria, bazar y pequeños electrodomésticos, con descuentos que van del 20% al 50% En este caso, la propuesta se centra en las pavas eléctricas, un artículo práctico y cada vez más presente en los hogares argentinos. Su principal ventaja es la rapidez con la que calientan el agua y la facilidad de uso, lo que las vuelve indispensables para el mate, el té o el café de todos los días.
El descuento alcanza al 20% y está disponible de forma exclusiva en la tienda online, por lo que se trata de una liquidación digital limitada. Entre los modelos rebajados se encuentran alternativas de distintas marcas y precios, lo que permite elegir según la necesidad y el presupuesto de cada cliente.
El supermercado que ofrece el descuento en pavas
La promoción se encuentra activa en Coto Digital, donde se pueden conseguir modelos destacados como la Pava Eléctrica P-Kt Top House, color rojo, que pasó de costar $45.999 a un precio final de $36.799,20 gracias al descuento.
Otra de las opciones disponibles es la Pava Eléctrica Top House Pavgf 1.7 L Plata, que también presenta un valor promocional de $42.079,20. En tanto, para quienes prefieren otras marcas, se ofrece la Pava Eléctrica Moulinex By3975 1 L Negro con rebaja incluida, quedando en $58.871,20.
Si bien estas promociones no son acumulables con otras ofertas del sitio, representan una oportunidad real de ahorro en artículos de cocina de primera necesidad. Además, en algunos casos la plataforma habilita opciones de financiación que varían según el producto y el medio de pago seleccionado.
Coto refuerza su estrategia digital con liquidaciones que van del 20% al 40% en diferentes categorías, y las pavas eléctricas se suman a la lista de artículos más buscados. Lo recomendable es verificar disponibilidad y condiciones antes de concretar la compra, ya que la demanda suele agotar el stock rápidamente.
