Los descuentos confirmados en COTO para ahorrar en septiembre.

Por su parte, el programa Beneficios ANSES, válido de lunes a jueves, ofrece un 10% de descuento en un pago con tarjetas de débito y crédito, sin tope de reintegro, una ventaja ideal para quienes buscan descuentos simples y sin límites.

Finalmente, el Banco Santander se suma con un 20% de descuento con tarjetas de débito Visa, exclusivo para jubilados que perciban sus haberes en la entidad. El tope de reintegro es de $20.000 mensual.

Y como todos los días, la Tarjeta Naranja permite comprar en 3 cuotas sin interés con Plan Z, ideal para quienes buscan financiar sus compras sin pagar de más.

Promociones Coto: qué descuentos hay los martes

Los martes son especialmente favorables para jubilados y pensionados, ya que presentando DNI pueden acceder a un 15% de descuento en un pago, con todos los medios de pago, aunque no aplica para compras online.

El Banco Macro ofrece en fechas específicas, como el 9 de septiembre, un 25% de descuento abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, sin tope de reintegro.

El Banco Supervielle brinda dos beneficios distintos. Uno general con 25% de ahorro en tarjetas de crédito y débito, y otro exclusivo para clientes Identité, con un 30% de ahorro, ambos sin tope de reintegro.

El Programa Ciudadanía Porteña también ofrece un 15% de descuento todos los martes y jueves, sin tope de reintegro.

Por último, se mantienen los Beneficios ANSES y las 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja, disponibles durante toda la semana.

Promociones Coto: qué beneficios hay los miércoles

El miércoles es el día más fuerte en materia de promociones Coto, con varios bancos ofreciendo diferentes porcentajes según la cartera de clientes.

La Comunidad Coto brinda un 15% de descuento en un pago si sos miembro, sin tope de reintegro.

El Banco Macro, a través de MODO, ofrece tres niveles de descuentos según la categoría del usuario:

20% de ahorro para Cartera General (tope $15.000 mensual);

de ahorro para Cartera General (tope mensual); 25% de ahorro para Cartera Preferencial (tope $20.000 mensual);

de ahorro para Cartera Preferencial (tope mensual); 30% de ahorro para usuarios Selecta (tope $25.000 mensual).

Todos estos beneficios no aplican para compras en Coto Digital.

Además, el Banco Nación, mediante la app Modo BNA+, brinda un 30% de descuento con tarjetas Visa y Mastercard del BNA, con un tope de $12.000 por cliente cada miércoles.

Se mantienen los Beneficios ANSES y las 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja, completando así la oferta de descuentos del día.

Promociones Coto: qué descuentos hay los jueves

Los jueves repiten varias promociones de los martes, como el 15% de descuento para jubilados y pensionados, el Programa Ciudadanía Porteña con 15% y el 10% de Beneficios ANSES en débito y crédito.

A esto se suman bancos como el ICBC, que ofrece un 20% de ahorro con tarjetas de débito Visa sin tope de reintegro, y el Banco Columbia, con dos beneficios:

20% de descuento en tarjetas de crédito Visa y Mastercard (tope $22.000 mensual);

de descuento en tarjetas de crédito Visa y Mastercard (tope mensual); 20% de descuento en tarjetas de débito Visa (tope $8.000 mensual).

El Banco Comafi ofrece un 25% de descuento con tarjeta Visa Débito para clientes de Cuenta Comafi Único, con un tope de $10.000 por transacción.

Como siempre, la Tarjeta Naranja sigue disponible con 3 cuotas sin interés en cualquier compra.

Promociones Coto: qué beneficios hay los viernes

Los viernes no presentan grandes descuentos bancarios, pero se mantiene la financiación con 3 cuotas sin interés mediante la Tarjeta Naranja Plan Z, disponible todos los días de la semana, incluyendo fines de semana.

Conviene revisar los topes de reintegro, ya que algunos beneficios no tienen límite mientras que otros sí establecen un monto máximo por transacción o por mes.