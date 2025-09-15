El supermercado con ofertas en electrodomésticos: hasta cuándo se puede aprovechar
Un supermercado lanzó rebajas importantes en electrodomésticos y productos de tecnología. Con cuotas sin interés y descuentos exclusivos, la promoción se volvió una de las más comentadas del mes.
Septiembre llegó con varias promociones fuertes en las cadenas más conocidas del país. Una de las que más interés generó es la de Coto, que en los últimos días ofreció precios especiales en televisores, heladeras, lavarropas y otros artículos de tecnología. La propuesta se destacó porque incluyó tanto descuentos directos como facilidades de pago en hasta 12 cuotas sin interés.
El beneficio no solo estuvo disponible en las sucursales físicas, sino también en la tienda online, lo que permitió a más usuarios acceder sin moverse de su casa. Además, una ventaja extra fue que gran parte de los productos seleccionados contaron con envío gratis, algo que los compradores valoran al momento de decidir la compra.
Los descuentos llegaron hasta el 25% para quienes forman parte de la Comunidad Coto, un sistema de suscripción que da beneficios adicionales. Esto se aplicó en un solo pago con tarjeta o efectivo, generando precios mucho más bajos que los habituales.
El supermercado con ofertas en electrodomésticos
Entre los artículos más buscados aparecieron los Smart TV, con precios que iban desde los $218.999 en el modelo de 32 pulgadas, hasta poco más de un millón de pesos en televisores de 65 pulgadas con tecnología 4K. También hubo rebajas destacadas en lavarropas y heladeras, que con el descuento aplicado representaron un ahorro de varios cientos de miles de pesos frente al valor original.
Otros electrodomésticos que se sumaron a la promoción fueron microondas, cavas y lavasecarropas. En todos los casos, las marcas ofrecidas fueron reconocidas en el mercado, como LG, Noblex, BGH y Top House, lo que aumentó la confianza de los compradores.
Hasta cuándo duran los descuentos
La campaña se enmarcó dentro del Superfindesemana Coto, que comenzó el 5 de septiembre y se extendió hasta el 11. Es decir, las rebajas tuvieron fecha límite y solo quienes compraron dentro de esos días pudieron aprovecharlas.
Sin embargo, la cadena suele lanzar nuevas promociones todos los meses, tanto para su comunidad de suscriptores como para el público en general. Por eso, muchos compradores ya esperan que en octubre haya otra tanda de ofertas similares en electrodomésticos y productos de tecnología.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario