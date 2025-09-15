El supermercado con ofertas en electrodomésticos: hasta cuándo se puede aprovechar

Otros electrodomésticos que se sumaron a la promoción fueron microondas, cavas y lavasecarropas. En todos los casos, las marcas ofrecidas fueron reconocidas en el mercado, como LG, Noblex, BGH y Top House, lo que aumentó la confianza de los compradores.

Hasta cuándo duran los descuentos

La campaña se enmarcó dentro del Superfindesemana Coto, que comenzó el 5 de septiembre y se extendió hasta el 11. Es decir, las rebajas tuvieron fecha límite y solo quienes compraron dentro de esos días pudieron aprovecharlas.

Sin embargo, la cadena suele lanzar nuevas promociones todos los meses, tanto para su comunidad de suscriptores como para el público en general. Por eso, muchos compradores ya esperan que en octubre haya otra tanda de ofertas similares en electrodomésticos y productos de tecnología.