El truco definitivo de maquillaje para eliminar ojeras y bolsas rápidamente

Las ojeras y bolsas bajo los ojos son un problema frecuente que cuesta ocultar, tanto en mujeres como en hombres. Aunque el contorno de ojos y los correctores siguen siendo opciones populares, un truco casero empieza a destacarse como alternativa. Inspirado en los parches para ojeras, ofrece una solución práctica para mejorar la apariencia de la piel.